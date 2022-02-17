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收到「泰奶炒泡麵」！他點外送悲寫200字備註　網笑慘：奏章？

▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲外送員分享客人像奏章的備註趣事。（示意圖，與本文提及人物無關／取自免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

「這個客人真的很氣耶」！一名外送員分享一張宛如「籤詩」的外送單，上面的備註寫滿長達200字，悲訴他點了奶茶與炒泡麵，結果奶茶灑出來變成「泰奶炒泡麵」，苦請外送員這次放慢車速，爆笑又悲情的內容讓網友笑翻，直呼「這是古人上朝時寫的奏章嗎？」

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞軼事」分享一張超長的外送單據，並附文寫著「這個客人真的很氣耶」。只見這張單據遠看以為是客人點了非常多樣餐點，近看才發現是客人在備註欄打了200多字，內容敘述他上一單點了一杯泰奶及炒泡麵，結果送來時，半杯泰奶都倒在炒泡麵中，直接變成泰奶炒泡麵，「我想說炒泡麵怎麼紅紅的以為加很多辣，結果一吃發現甜甜的，真的快氣死」。

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單據上還寫道，外送平台的客服完全不幫他處理，只好再點一次，「我只是一大早想吃個炒泡麵配火影忍者」，還說奶茶「一杯85塊漏了一半出來我真的心都碎了」，拜託這趟外送員騎慢一點，還說可以請抽菸。

▲滿滿的備註，讓網友笑稱以為是散文集。（圖／取自臉書社團）

▲落落長的備註，讓人看了好氣又好笑。（圖／取自臉書社團）

爆笑又悲情的內容讓網友笑翻，紛紛表示這200字的抱怨文表示太有才，「等等，這是古人上朝時寫的奏章嗎？」、「還以為是廟裡求到的籤詩」、「我還以為是客人的散文集，原來是抱怨文啊」、「氣到打文章」。

有深受其害的網友分享自己的經驗，「這跟我買咖哩飯配鮮奶茶結果到我手上變成廚餘的心情是一樣的，心都要碎光了」、「我上次訂路易莎的吐司+咖啡..也是咖啡灑出來..吐司都泡咖啡了..外送員一直說不好意思..我也只能吞了」。

不過也有網友出面幫辛苦的外送員緩頰，認為餐廳包裝也有一部分的責任，「店家可以稍微改良一下包裝或多貼2段膠帶～」；還有外送員表示，「很多店家的包裝根本鬧，會軟掉的碗…封不好的杯蓋…疊超高的疊疊樂」、「我都會很小心的送餐給客人，將心比心我寧可車上多一點保溫箱，把餐放在脚踏墊上的保溫箱裡絕對是不會爆開倒下的，慢慢騎，安全第一～食物又能完好無損的送到客人手上，感覺很好。」

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