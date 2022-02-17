快訊／設計師傳播鏈擴大「台東出現確診」　陳時中14:00說明





▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/17）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。本土疫情持續，近期最主要包含高雄煉油廠、新北設計師等傳播鏈，昨天公布新北設計師同時段於餐廳用餐的房屋行銷人員職場有3人確診，而今天台東方面新增確診，曾經和房屋行銷公司案19816於錢櫃KTV歡唱，相關情況預期記者會中會進一步說明。

新北設計師（案19665）再增接觸者染疫，分別為同住室友二採陰轉陽（案19860）以及同餐廳用餐的房屋行銷公司人員（19813），而該人員職場又驗出2人（19859、19816）確診，目前該條傳播鏈累積5人染疫。

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台東方面今日公布，衛生局16日晚間接獲一位30多歲的女性，自述為台北確診個案（案19816）之接觸者，2人曾在2月13日於錢櫃KTV歡唱，因此被匡列為居家隔離者，台東縣衛生局接獲台北市衛生局通知後，也立即派防疫專車將女子送往醫院採檢，而女子經PCR採檢後確診。

台東縣長饒慶鈴表示，該名女子為旅行社業務經理，曾在2月16日搭乘立榮航空8721班次航班抵達台東，隨後搭乘計程車至桂田酒店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳用餐，但用餐期間因女子自覺頭暈不舒服，僅一人單獨吃飯，其用餐完畢後再搭乘計程車回桂田，並於傍晚確診現已在醫院接受治療。

桂田飯店與天野餐廳16日晚間緊急暫停營業進行清消，同時也在17日上午9點於桂田飯店啟動專案篩檢站。