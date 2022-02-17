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瘋電影／極速快遞　社會邊緣低端人口更俱備人性

文／賴賴

▲▼極速快遞。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

典型的運將動作片，劇本人設沒有說得很清楚，所以單就娛樂片看是ＯＫ的，節奏緊湊過程緊張，劇情單線，就是又是壞警察令人恨得牙癢癢的設計，韓國警察的壞，應該已經根植人心了，而這部電影的警官更是壞出新格局。

脫北者都比南韓警察有愛心，連個孩子都不放過，片中追車飛車動作導演設計已經不輸好萊塢的水準了，而導演視覺都能掌握得恰到好處，零瑕疵超震撼，黑吃黑其實是符合觀眾情感的設計，至少任何一個壞人死都不可憐，只是小孩何其無辜，對比了脫北者，整體感是好看的。

片　　名：極速快遞
英文片名：Special Delivery
類　　型：動作、犯罪
上映日期：2022-01-28
片　　長：01時48分
導　　演：朴大民
演　　員：朴素談 、 宋詩曦(SONG Sae-byeok) 、 金義聖(Kim Eui-sung) 、 鄭賢俊 、 延宇振(Yeon Woo Jin) 、 廉惠蘭 、 韓炫旻
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

銀河（朴素談 飾）是名特別的駕駛，只要能拿到報酬，不論什麼東西都能配送成功。某天在她讓孩子書元（鄭賢俊 飾）上車後，竟捲入了出乎意料的事件中……

▲▼極速快遞。（圖／yahoo）

▲警察黑幫黑吃黑，警察追殺良民甚至不放過小孩。

▲▼極速快遞。（圖／yahoo）

▲女主不忍心拋下孩子，因此惹禍上身。

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