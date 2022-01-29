瘋電影／騎趣環世界　機車遠征中南美非洲世界盡頭

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢有深意，每個人生追求生命意義的價值都不同，這對情侶，為自己生命寫下了精彩，不僅透過他們的視野帶領觀眾到另一個時空，也真正了解了在這個地球上，我們可能永遠不會有機會去認識或者了解的區域，他們過的生活對比出我們何其幸運，我們真的要惜福。

這對東德情侶因為柏林圍牆的倒塌，讓他們自由踏出國門，而在這個世界的許多角落，有人飽受戰禍摧殘，政治爭鬥貪汙造成民不聊生，恐怖分子隨處可見，治安敗壞，車禍和瘧疾的死亡率竟然是一樣高，而在這些極危的區域，卻擁有高自然景觀的美景，悲傷與美麗對比出人生到底該尋求什麼，才能讓生命活得有意義，我們很幸運的生在台灣，自由富足民風純善的環境，不愁吃不飽，不愁天災人禍，不必擔心孩子被蚊子叮咬便死去，看完電影，有許多想法，即使疫情時期，我們還是比他們幸福太多，藉此幸福感，希望每個生命都找到自己的目的地。

這段時間非常忙碌，但是能夠在這小小天地，在過年前擠壓出來的電影心得分享，滿滿幸福感，感謝這對勇敢的夫妻騎著ＢＭＷ重機，讓我們直擊第三世界實況。五顆星推薦的好作品。

片 名：騎趣環世界

英文片名：Somewhere Else Together

類 型：紀錄片

上映日期：2021-12-30

片 長：01時55分

導 演：丹尼爾林治(Daniel Rintz)

演 員：丹尼爾林治(Daniel Rintz) 、 約瑟芬弗洛(Josephine Joey Flohr)

國 家：德國

語 言：英語

發行公司：聯影／聯贏



劇情大綱

一對情侶橫跨十萬公里美洲和非洲 經歷野象狂追戰亂暴動份子精采冒險之旅

一對情侶雙人一起駕駛BMW重機追夢，完成漫長的美洲之旅，無時無刻、隨時號召同好者加入伴騎，從北美的阿拉斯加到阿根廷最南端，甚至橫跨非洲大陸…。



一起踏上一段橫越整個美國的公路之旅，恣意品嚐流浪和自由的滋味，揭開一場又一場貫穿美洲及非洲大陸的壯闊旅程。行過都市、草原、高山、大河、深雪，儘管一路上險阻不斷，爭執難免，樂天浪漫的倆人，仍被這前所未見的無邊際景致深深感動，隨著旅程，他們目睹並體驗了大自然以及各個土地的樣貌，以及人世間永無止息的生、老、病、死，都搖撼兩人的靈魂…。

▲從北美洲的阿拉斯加到阿根廷最南端世界的盡頭。

▲跨越非洲大陸，用德國糖果沒花落海關

▲歷時三年時間完成的作品，紮實豐富感受深刻。

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