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瘋電影／豪門謀殺案　拿你的錢殺掉你的黑寡婦

文／賴賴

▲▼豪門謀殺案。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

看完電影發現劇情內容與真實性有些出入，應該是故意為了加強戲劇性而更改的戲路，例如男主古馳的帥哥兒子，是學經濟的而非法律，生了兩個孩子也不是一個，也因此對於劇情的真實性不必百分百的融入，這確實是一個好方法，畢竟謀殺成功是事實，而恩怨公道各在人心。

這個由GUCCI大力支持的電影，片中屬於古馳的產品都是真的，大綱方向也屬事實，因古馳目前已無當年古馳家族成員於公司內部，因此這部電影特別吸引人注意，原來古馳曾有如此血淋淋的家族爭產事件，而這名黑寡婦也已經出獄，繼續自己的富豪人生，這無疑是對所有富二代一個重大的指標模範，娶老婆真的要三思三思再三思呀。


片　　名：Gucci：豪門謀殺案
英文片名：House of Gucci
類　　型：劇情
上映日期：2022-01-07
片　　長：02時38分
導　　演：雷利史考特(Ridley Scott)
演　　員：女神卡卡(Lady Gaga) 、 亞當崔佛(Adam Driver) 、 莎瑪海耶克(Salma Hayek) 、 傑瑞德雷托(Jared Leto) 、 艾爾帕西諾(Al Pacino) 、 卡蜜兒克汀(Camille Cottin) 、 傑克休斯頓(Jack Huston) 、 傑瑞米艾朗(Jeremy Irons)
國　　家：美國、加拿大
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

《Gucci：豪門謀殺案》一片靈感來自義大利時尚名牌Gucci家族帝國令人震驚的真實故事。故事描述橫跨三十年的愛情、背叛、墮落、復仇與謀殺，讓我們看到一個名字的意義、價值，以及一個家族為了爭奪控制權，願意採取多麼極端的手段。

▲▼豪門謀殺案。（圖／YAHOO）

▲古馳小兒子知名演員，擁有古馳一半的股份。

▲▼豪門謀殺案。（圖／YAHOO）

▲原本沒有慾望的兒子娶妻後，妻子聰明謀略的進入家族。

▲▼豪門謀殺案。（圖／YAHOO）

▲單純的丈夫進入金錢慾望的世界，因妻子而改變許多。

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