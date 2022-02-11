瘋電影／夜路　外型好重要但搖擺沒有落魄久

文／賴賴

瘋言瘋語：

整部電影的美術設計相當細緻用心，屬於劇情片中高成本精緻型，著重在細節情懷推進，像是閱讀一本小說，就是一本小說，場景快速轉變且變化大，而劇情設計也頗有巧思，要不擇手段向上爬，其實大部分走在灰色地帶的罪犯，現世報都來得頗快，非常有反思作用的大人電影。

夜路走多便會碰到鬼，該是這部電影一句話說完的內容，明明可以選擇正道前行，上天都已經恩賜了姣好的容貌外型，可是偏偏有條件就會更想要快速的財富自由出人頭地，在上流社會中生存，但是其實多少白手起家的上流社會人士，手段兇殘難以想像，如果不是價值觀的偏頗，又怎麼會浪費了這麼好的條件，好好做人，電影很好看，非常喜歡布萊德利庫柏的演技，這次演技又比過去更爐火純青。

片 名：夜路

英文片名：Nightmare Alley

類 型：劇情

上映日期：2022-01-28

片 長：02時30分

導 演：吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)

演 員：凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 布萊德利庫柏(Bradley Cooper) 、 威廉達佛(Willem Dafoe) 、 瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen) 、 魯妮瑪拉(Rooney Mara) 、 東妮克莉蒂(Toni Collette) 、 保羅安德森(Paul W.S. Anderson) 、 朗帕曼(Ron Perlman) 、 大衛史崔森(David Strathairn) 、 李察詹金斯(Richard Jenkins)

國 家：美國、墨西哥

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

一個野心勃勃對金錢充滿渴望的怪胎秀員工 (布萊德利庫柏 飾)，他以高超的騙術操控眾人滿足內心中的慾望，但當慾望愈來愈無法滿足後，他夥同上比他還危險的蛇蠍美人精神病醫生 (凱特布蘭琪 飾)…

▲身無分文的帥男，靠著美貌獲得許多貴人。

▲聰明的男主很快的收穫了馬戲團之花，並遠走高飛。

▲運用騙術獲得掌聲財富，野心越來越大，連心理醫師都征服了。

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