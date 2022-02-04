瘋電影／無間對決　客觀其實是主觀化妝的

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然是警探片，但內容題材是前所未見的，比較屬於娛樂價值型的商業片，故事也是天方夜譚的邏輯思考模式，有漫畫感的劇情犯罪類型，由於男主角正當紅，所以整體感還是好看的，就是看崔宇植詮釋不同腳色的戲精展示，好看。

在警局裡尤其是韓國，似乎沒有不可能發生的事情，於是這樣的劇本就出現了，理想主義型的警探為了自己的理想，不惜犧牲採在灰色地帶只是為了捉拿罪犯，但不擇手段的只想要將自己所主觀判定的壞人繩之以法，似乎有點上帝情節，也就是以這個角度出發，幾乎人人都可以是壞蛋，流暢紓壓，不錯。

片 名：無間對決

英文片名：The Policeman's Lineage

類 型：動作、劇情、犯罪

上映日期：2022-01-14

片 長：02時00分

導 演：李揆萬

演 員：趙震雄(Jin-Woong Cho) 、 崔宇植(Choi Woo-shik) 、 朴熹詢 、 權律(Kwon Yul) 、 朴明勳

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

廣域搜查隊組長朴剛尹（趙震雄 飾），收取來源不明的巨額款項，住在豪宅、身穿高級西裝，每天開著進口名車。然而，某天卻遇見了一名講求原則主義的新進警察崔旻載（崔宇植 飾）。

朴剛尹揭開了自己獨特的搜查方式，愈來愈親近的兩人在一起調查新型毒品案件的過程中，朴剛尹發現崔旻載是名負責監視自己的警察，而崔旻載也漸漸接近了隱藏在朴剛尹背後警察組織的祕密……

▲被內部調派擔任調查自己頂頭上司的廖耙仔。

▲原來長官和自己父親有著深刻淵源。

▲廉政單位對於警長作風非常不滿。

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