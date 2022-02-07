瘋電影／瀑布　生活就像瀑布一不小心粉身碎骨

文／賴賴

瘋言瘋語：

鍾孟宏導演的作品，從來不讓人失望，這是典型的劇情類電影，將母女情感細膩層次拿捏洽當，尤其是賈靜雯不慍不火的詮釋，和天才演技王淨對戲，整部電影幾乎所有配戲的配角都是劇場出身的戲精，看得很過癮，這就是台灣電影，不商業卻漂亮的置入許多生活商機，劇情流暢好看，非常喜歡。

一開始還聽見負評，果然台灣電影要靠自己雙眼去驗證，參差不齊的台灣導演，很會推銷自己的幾乎都屬於：說出來嚇死人，拍出來笑死人。而鍾導幾乎沒有失敗，這次也一樣的整齊，不論是劇本或是內涵對應的片名，都有著瀑布般的壯觀情感，蘊藏在生活中的點滴，不就是瀑布般的恐怖嗎？一個不小心就粉身碎骨，婚姻、愛情、親情比比皆是，文青電影，好看。

片 名：瀑布

英文片名：The Falls

類 型：劇情

口碑場日期：10-22 ~ 10-24

上映日期：2021-10-29

片 長：02時09分

導 演：鍾孟宏

演 員：賈靜雯(Alyssa Chia) 、 王淨

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

《瀑布》的故事靈感來自導演鍾孟宏友人發生的真實故事，以電影《瀑布》中層層暗喻與不停撞擊兩個女主角的故事為設計概念主軸，就有如海報中的草叢，緩緩持續著圍繞這著母女，像是保護他們又像是被團團困住。而她們背後的藍色幃幕象徵未完工且令人期待的未來，藍色的基底又像是層層水幕，大量的水花如瀑布般向下墜落。

▲條件好不完全是好事，畢竟雙方條件好面臨關鍵很容易選擇自己。

▲單親媽媽到中年失業，帶著將長大為長大的女兒很辛苦。

▲能夠遇上真正想對自己好的第二春，通常條件都不會有過去的好，優秀男人終究會選擇年輕貌美女子。

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