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外送點草莓「4顆790元」！盤子女看形狀更怒了　內行曝真相：正常

▲▼草莓。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲草莓跟一般常見水果比起來，價格稍微高了一點。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／閔文昱報導

每年11月～4月是草莓盛產的季節，酸酸甜甜的好滋味是許多人的愛，不過有女網友指出，她從外送平台點了一盒日本草莓後，竟發現盒中的草莓只有4顆，且價格還高達790元，讓她瞬間傻眼，事後家人看到草莓特殊的外形後，還擔心詢問「是不是核食？」文章一曝光，馬上引發熱議。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」分享照片表示，她從外送平台「Uber Eats」上點了City’super的日本草莓，結果一盒790元的草莓中，內容物只有4顆，且明顯是被分裝過的，而草莓奇特的外型還讓她的家人相當擔心，直問「這是不是核食？」令她相當無奈。

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▲原PO抱怨，點了一盒790元的草莓，裡面竟然只有4顆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO抱怨，點了一盒790元的草莓，裡面竟然只有4顆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO補充，該外送平台的訂購頁面並沒有標示重量跟照片，「如果知道賣相是這樣就不會點啦；另外還有1580元的（草莓）不知道長怎樣。」根據原PO分享照片，該草莓的盒子上標示著「日本福岡甘王草莓」，而甘王草莓又被稱為甜王、草莓之王，甜中帶微酸，口感也屬於較硬，果肉呈現淡粉紅色，整體偏圓的外觀也很可愛，受到不少民眾喜愛。

文章曝光後，許多網友也紛紛留言，「真敢吃」、「搶錢啊」、「這價格…是日本皇帝吃的嗎」、「790買4顆…這種進口水果還是當場購買比較好」、「我剛剛去全聯就有盒裝草莓了耶，說真的高單價東西又沒圖片，還是不會點外送冒險」、「個人覺得這草莓不值這個價錢」。

不過也有網友認為，「我的印象除了日本特選水果賣超貴千元起跳，一般難看草莓也要百元起，含運費、味道又不一樣，划算了，台灣的也沒多那6~7顆就800元了欸」、「這形狀滿正常的，而且甘王草莓是高級貨耶，我自己住在產地自己也都很捨不得買來吃」、「飛去日本買更貴」、「那4顆都雙胞胎呀，不懂吃」。

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790草莓甘王草莓

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