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外媒關注「陸CCER何時重啟？」　綠色交易所：仍制定管理辦法

▲▼ 北京、碳排放、綠色交易所、北京綠色交易所常務副總經理王輝軍、北京市生態環境局應對氣候變化處處長明登 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京綠色交易所今（16日）難得首次開放中外媒體採訪，分享北京碳排放交易試點的「北京經驗」。北京市生態環境局應對氣候變化處處長明登歷介紹，「十三五」時期，北京市應對氣候變化工作進入全面推進階段，也取得了一定成效，率先實行了碳排放總量和強度「雙控」機制。至於外界關注的CCER（國家核證自願減排量）機構何時重啟？據了解，相關管理辦法、交易規則還在制定。

▲▼ 北京、碳排放、綠色交易所、北京綠色交易所常務副總經理王輝軍、北京市生態環境局應對氣候變化處處長明登 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京綠色交易所 。（圖／記者任以芳攝）

北京綠色交易所前身其實是北京環境交易所，2020年根據北京市政府針對綠色金融工作部署正式更名。《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪，了解綠色交易所最新運作、北京碳市場開戶和交易流程以及北京碳排放交易慨況。

針對上述內容，明登歷首先介紹，2020年北京市萬元GDP二氧化碳排放量下降到0.41噸，比20151年下降26%，碳交易市場發揮積極作用。目前全大陸有七個試點碳市場，其中北京碳交易試點價格最高，2021年碳配額線上成交價72.86元／噸，最高突破107元／噸，累積成交20億元（單位：人民幣，同下）。

▼ 北京開放碳權交易，線上即可操作。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 綠色交易所、北京、碳權交易 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、碳排放、綠色交易所、北京綠色交易所常務副總經理王輝軍、北京市生態環境局應對氣候變化處處長明登 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京綠色交易所常務副總經理王輝軍。（圖／記者任以芳攝）

綠色交易所肩負北京低碳城市發展重任，北京綠色交易所常務副總經理王輝軍表示，綠色交易所在綠色低碳咨詢規劃、環境權益量化與定價服務，以及碳資產的開發、管理和交易方面擁有豐富的經驗，近年來，已發展為最具影響力的環境權益交易市場。

中外媒體關注CCER（全國核證自願減排量）何時重啟？由於2017年3月，大陸國家發改委發佈關於暫停受理溫室氣體自願減排交易5個事項備案申請的公告，暫停CCER的備案簽發工作，至今沒有更近一步消息。

明登歷表示，「CCER什麼時候重啓？首先得看國家生態環境部的職責和主導，鑒於綠色交易所的排放權交易試點有很好的經驗，會有所協助。」

▲▼ 北京、碳排放、綠色交易所、北京綠色交易所常務副總經理王輝軍、北京市生態環境局應對氣候變化處處長明登 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京市生態環境局應對氣候變化處處長明登 。（圖／記者任以芳攝）

CCER是否有最新進度？明登歷進一步表示，「一切等待適當時機發布消息。」目前，大陸國家生態環境部還在研究相關管理辦法，交易規則、基礎設施等政策事項。

由於，CCER是大陸資源減排交易的非常重要機制，重啟運行之後期盼能與國際機制接軌合作，共同推動國際碳排放控制和交易。根據市場消息研判，CCER最早要到2022下半年，可能才具備重新啓動的條件，業界也預估即使今年CCER順利重啓，最新一批的現貨供給也要到明年才能順利簽發。

前年大陸正式宣布2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。從去連開始一連串限電措施，主要嚴控煤電項目，希望在「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。未來，大陸也預計啓動全國碳市場上線交易。

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