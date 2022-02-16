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台數科申設「台灣生活新聞台」由中南部發聲　管中祥任自律會召集人

▲▼台數科旗下的小金雞 鑫傳國際多媒體元月七號正式興櫃掛牌。鑫傳國際多媒體掛牌成功，董事長廖紫岑(右3)與合作夥伴LINE 台灣董事總經理陳立人(右2)與相關幹部（圖／台數科提供）
▲台數科旗下的小金雞鑫傳國際多媒體日前興櫃掛牌，該公司申請經營《台灣生活新聞》16日在NCC審議。董事長為廖紫岑(右3)（圖／台數科提供）

記者陳世昌／台北報導

NCC(通傳會)16日首度排審有線電視台數科集團申請的新聞台《台灣生活新聞》，該頻道定位「由中南部發聲的台灣新聞台」，聘請政大新聞系主任劉慧雯擔任外部公評人，中正大學教授管中祥擔任自律委員會召集人，爭取成為台灣首家以地方新聞為主的全國新聞網。

《台灣生活新聞》是由上市公司台數科子公司鑫傳國際提出申請經營，16日的審議案由鑫傳董事長，也是台數科董事長廖紫岑帶隊到NCC說明，並回答NCC委員提出的問題。

NCC發言人翁柏宗表示，本案16日尚未有決議，主要是請申請人到會陳述，與委員交換意見。

根據規劃，該頻道總部設在台中，定位是以地方新聞為主的全國新聞網，由中南部發聲，融入地方觀點，用不同角度看台灣。計畫人力102人，未來在六都都會設新聞中心，可增為300人。委員則對該台營運模式為何？定位、規劃、組織人力、內部控管機制等提出問題。

▲▼交通部,NCC大樓,通傳會。（圖／記者邱倢芯攝）
▲NCC通傳會。（圖／資料照片）

該頻道目前規劃下午時段播出各地方新聞，1800全國性新聞。規畫上也比照鏡電視新聞，設有外部公評人，由現任政大新聞系教授兼系主任劉慧雯、中正大學副教授蔡崇隆擔任。另聘請中正大學教授管中祥擔任新聞自律委員會召集人。

日前NCC剛通過「鏡電視新聞台」新設，有NCC委員認為台灣新聞台數量已過多，翁柏宗表示，目前政策上並沒有新聞台總量管制問題，對每一件申請案都是以個案看待，依法有一定的申設標準、處理程序。該頻道則主張，是以地方新聞為主，與一般全國新聞網的態樣不同。

由於鑫傳、台數科是上市櫃公司，有委員關切可能會出現黨政軍投資限制問題，以及台數科經營多系統有線電視MSO，是否垂直整合，與其他集團「交換頻位」？翁柏宗轉述，廖紫岑表示，會依有廣法29條處理頻道上下架，強調「台數科是台數科，鑫傳是鑫傳，是兩家獨立公司」；對於如何防止、避免黨政軍投資，會另提出說明。另有委員問及新聞台對涉己事務的報導規範如何？

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