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2競選工作人員倒臥車內身亡！　南韓總統候選人安哲秀行程喊卡

▲▼ 南韓大選／安哲秀競選巴士內2人死亡 。（圖／達志影像）

▲ 國立科學搜查研究院人員於事發現場進行鑑識工作 。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統大選將於3月9日登場，競選活動15日正式開跑，國民之黨候選人安哲秀陣營卻傳出悲劇，二名工作人員被發現倒在競選巴士中，送醫不治，疑似一氧化碳中毒身亡。安哲秀造勢活動緊急喊卡，這起事件也掀起大眾對競選巴士安全性的憂慮，警方已經著手調查。

根據《韓聯社》，安哲秀陣營一輛競選巴士15日下午停放於忠清南道天安市時，50多歲司機及70多歲國民之黨論山、雞龍、錦山地區選舉對策委員長被發現倒在車內，失去意識，緊急送醫後仍不幸身亡。

競選巴士外的大型LED螢幕靠發電機供電，而事發時發電機正在運作。警方初步判斷，可能是發電機產生的一氧化碳飄進車內，導致二人窒息身亡。競選巴士外部多包膜覆蓋，加上當時因天氣寒冷緊閉車門，警方正調查巴士是否確實通風，以及LED螢幕業者事前是否清楚發電機產生一氧化碳的可能性。

國民之黨事發後召開緊急記者會宣布，暫停所有競選活動，安哲秀15日晚間至16日凌晨也親自前往二名死者遺體安置的醫院，向家屬致哀。

為期22天的競選活動期間，競選巴士是候選人與選民近距離接觸的重要宣傳工具，但通常都是臨時改裝，除了本身車體高，還裝上喇叭等設備，事故風險較高，且在這起死亡意外當天，江原道也傳出一輛安哲秀競選巴士司機失去意識，目前仍在接受治療，使得競選巴士安全性受到質疑。

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