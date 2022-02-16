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便當一打開驚見「滷蛋印有神秘數字」　他買刮刮樂爽中7000元

▲▼原PO爸爸照著蛋上數字買刮刮樂，總共刮中7000元獎金。（圖／翻攝自Dcard）

▲便當盒內的滷蛋上竟印有「財富密碼」。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

難道是招財滷蛋？目前台灣正值缺蛋潮，如果便當內有滷蛋當作配菜，應該會讓人欣喜不已，如果這個滷蛋印有詭異數字，那就顯得格外特別了。一名女網友即開心分享表示，她的爸爸吃便當時，看到配菜的滷蛋上印有一組「數字」，等到買樂透時，想起這個數字，於是就選了3張有關的刮刮樂，沒想到中了2張，總共贏了7000元獎金，讓原PO一家人又驚又喜。

一名女網友在Dcard以「掌握財富密碼的滷蛋」為題發文，表示她的爸爸前幾天在公司吃便當，打開一看發現滷蛋上竟然有數字，以為是刻意押的號碼，結果是從蓋子上印到的，所以就沒有特別在意。由於最近威力彩連槓幾期，一家人想去買彩券和刮刮樂，爸爸才分享了這個小故事，「於是我們開玩笑說，那就買005、006、065這幾個號碼」，結果神奇的事發生了，買200元的刮中2000元，買500元刮中5000元。原PO還表示，已經請爸爸明天繼續買滷蛋便當。

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▲▼原PO爸爸照著蛋上數字買刮刮樂，總共刮中7000元獎金。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO爸爸照著蛋上數字買刮刮樂，總共刮中7000元獎金。（圖／翻攝自Dcard）

 ▲▼原PO貼出兩張中獎刮刮樂。（圖／翻攝自Dcard）

 ▲▼原PO貼出兩張中獎刮刮樂。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼原PO貼出兩張中獎刮刮樂。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出網友紛紛驚呼也太神了吧，「沒想到不止蛋價貴，蛋本身還帶財」、「500那張也太多點中了吧」、「太扯了....」、「看的第一個瞬間還以為是一個美式卡通的人臉」。

不過，其實上一期威力彩中獎號碼並沒有「05」、「06」，因此也有人表示槓龜了，所以用滷蛋上的數字去下注不一定準。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

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