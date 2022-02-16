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大陸 大陸焦點 特派現場

陸科考隊青藏高原發現超大型鋰礦　氧化鋰資源保守估計可達100萬噸

▲大陸科考隊在青藏高原發現超大型鋰礦。（圖／翻攝中國科學報）

▲以大陸科考隊員為比例尺的偉晶岩鋰礦體。（圖／翻攝中國科學報）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院地質地球所科考團隊近日在青藏高原喜馬拉雅瓊嘉崗地區發現超大型鋰礦，為40餘條寬度從10公尺到近百家呎的鋰輝石偉晶岩帶，組成4條岩脈群和4條礦帶。據了解，這批鋰礦保守估計礦體中氧化鋰資源可達101.25萬噸，由於大陸鋰資源75%依靠進口，這項發現有望成為繼南疆白龍山、川西甲基卡後的大陸境內第三大鋰礦。

▲大陸科考隊在青藏高原發現超大型鋰礦。（圖／翻攝中國科學報）

▲青藏高原喜馬拉雅瓊嘉崗鋰礦地貌。（圖／翻攝中國科學報）

《中國科學報》報導，中科院礦產資源研究重點實驗室主任秦克章表示，瓊嘉崗鋰礦的地表露頭情況很好，因此我們可以清楚地看到長度、寬度和地表露頭落差，「4條礦帶長度都超過1000公尺，其中2條礦帶寬度大約在100公尺，集中分布在5390公尺至5581公尺的高海拔地區。」

科考隊共選取具代表性的59件樣品，由體積較大、結構具有代表性且礦物分布較為均勻的區域進行切割、粉碎獲取，單件碎樣重量不低於1公斤，最後將每件粉末樣充分混合均勻，按測試所需的樣品量取樣測試。

分析結果顯示，氧化鋰含量平均值為1.30%。對此，秦克章指出，一般而言，氧化鋰資源含量超過0.8%時，鋰礦就具有開採的工業價值，「59件樣品中，有44件樣品的氧化鋰資源含量達到了工業品位（0.8%以上），其中最高的一件樣品的氧化鋰資源含量達到了3.3%。」

秦克章補充說明，瓊嘉崗鋰礦具有良好的開採條件，「鋰輝石顆粒較粗大，大約有10公分至20公分，屬於宜選礦石；礦區所在地交通便捷，已經通了鄉村水泥路；處於正地形，有利於開採；礦體裸露，無需深挖；遠離珠穆朗瑪峰核心自然保護區。」

秦克章強調，該鋰礦目前還處在初級預查階段，僅基本確定礦體分布範圍及有用元素類別與含量，「一個礦從發現到開採，一般要經歷預查、普查、詳查、勘探四個階段，預查是為了確定礦所在的位置和大致情況，普查是通過工程手段排除預查階段的不確定性，詳查是為了探明礦床的可利用性，勘探是為了確定具體的開採方案。」

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