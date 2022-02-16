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大陸 大陸焦點 特派現場

醫美直播賣豐胸！女模當眾「脫衣露雪乳」　13萬網友擠爆觀看

記者蔡儀潔／綜合報導

為了博取眼球，女直播主竟然直接露奶！大陸廣東東肇慶一家醫美診所為了博取眼球，在直播帶貨中讓女模當場脫衣，露出雪白「北半球」，瞬間湧入13萬網友擠爆直播間。

▲▼ 醫美直播露奶 。（圖／翻攝自微博、陸媒）

▲直播片段。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，廣東肇慶艾美醫美診所近日舉行「直播狂歡夜」，在推銷假體豐胸服務時，女直播主竟然直接脫衣服展示。

現場畫面可見，一名黑髮、膚白貌美的女主播扯開白色衣服，只用手遮住重點部位，露出渾圓雪乳，大方展現醫美成果，畫面令人看得「噴鼻血」；身邊則還有助理負責「托奶」展示豐胸效果。女主播說，「女人看了都會流口水，男人更是把持不住。」

▲▼ 醫美直播露奶 。（圖／翻攝自微博、陸媒）

▲觀看人數突破13萬 。（圖／翻攝自陸媒）

這刺激的一幕瞬間吸引大批觀眾，湧入13萬名網友擠爆直播間，時候的片段也在網路上流傳。不過有不少網友認為「直播不封都對不起觀眾」，並且呼籲「為了業績也是拼了，隨手舉報」。但也有人表示，「可是真的好看啊」、「你清高，你了不起」、「又沒有露點，大驚小怪」。

最新消息指出，大陸相關部門認定這場直播，涉嫌傳播淫穢色情訊息，並批判這場直播，公然越過法律的紅線，明目張膽地實施違法、犯罪行為，「對於這樣的機構，對於這樣的主播，對於這樣的模特，必須予以嚴懲。」

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