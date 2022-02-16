屏東2／19新春徵才活動　40家以上廠商釋出超過800個職缺

▲資料照片 。（圖／屏東縣政府勞動暨青年發展處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於2月19日上午9時30分至12時30分於屏東市職人町，舉辦「就業在屏東-新春現場徵才活動」，歡迎有需求的民眾踴躍參與，可以在年後順利上工或轉換跑道。

這次活動邀請40家以上知名企業參加，有巧新科技、明揚國際、台灣矢崎、溢泰實業、強匠冷凍、元晶太陽能、如記食品等具規模的公司，釋出1177個工作機會，平均工資3萬2200元，最高可達5萬5000元，徵才職務內容包含工程師、技術員、作業員、進出口及業務行銷專員、職業安全衛生管理師、餐飲服務人員等各類職缺。

另為延續屏東挺青年政策，鼓勵青年移居本縣或返鄉就業，縣府推動「青年穩定就業獎助計畫」，年滿15歲至44歲以下之青年符合申請資格，穩定就業滿一年，最高可獲得6萬元穩定就業獎助金。詳細資訊可電洽(08-7663155)勞動暨青年發展處青年事務科，或至屏東縣青年學院FB及屏東縣青年創業服務網查詢。

勞動暨青年發展處表示，為因應防範武漢肺炎疫情落實防疫，將於活動入口處設置體溫檢測站量測體溫，提醒參與民眾應全程配戴口罩，以做好自我防疫。

活動時仍為居家檢疫/居家隔離身分、自主健康管理者及身體出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，建請在家中自我健康管理並禁止參與本活動，針對前述無法參加者若對這次活動職缺有興趣，可於活動後3日內將履歷資料郵寄至本府勞動暨青年發展處(屏東市自由路527號南棟3樓，信封上備註:2/19現場徵才活動)，本處將協助將履歷資料代送至求才廠商處。相關資訊可至勞動部台灣就業通網站或屏東縣政府勞動暨青年發展處官網、LINE及FB查詢，讓您相關勞動訊息不漏接。或電話洽詢屏東縣政府勞動暨青年發展處就業服務專線（08-7558048或08-7534984）。