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社會 社會焦點 保障人權

休假警買燕麥奶見違規穿越馬路　鷹眼建功逮捕通緝犯

▲桃園市警局中壢警分局員警14日下班後，發現眼前張姓男子與通緝男相當神似，通知線上警網到場確認是通緝犯後合力拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢警分局員警14日下班後，發現眼前張姓男子與通緝男相當神似，通知線上警網到場確認是通緝犯後合力拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局員警14日下班後，在中壢市區發現張姓男子違規穿越斑馬線，直覺男子與警方通告上通緝犯長相神似，尾隨進入附近超商，經確認後通知線上警網到場，張男見員警出現當場傻眼，警員二度確認是桃園地檢署發布通緝犯當場拘捕到案，偵訊後移送桃檢歸案。

中壢警方局指出，興國派出所員警邱冠傑當天下班後經過轄區中正路，發現53歲的張姓男子違規穿越斑馬線，邱員突然覺得該男子很眼熟，其穿著長相與日前鎖定調查通緝犯相似達90%以上，憑著從警經驗判斷應該是同一人，待其進入超商購物時，立即通知線上警力支援。

▲桃園市警局中壢警分局員警14日下班發現，張姓男子與通緝犯神似，通知線上警網到場拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢警分局員警14日下班發現，張姓男子與通緝犯神似，通知線上警網到場拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男對於員警突然出現感覺很錯愕，員警確認後因涉及刑案本月初被桃園地檢署發布通緝，員警帶回派出所偵訊，隨即解至桃檢歸案。

邱員直說「下班後去超商買完燕麥奶準備返家，路上正好看到通緝犯真的很幸運」。興國派出所所長甘博倫盛讚，現年28歲的邱冠傑從警5年，上班是拼命三郎，下班後仍不忘警察本色，該名張姓通緝犯，2月初才因涉及刑案未到案被桃檢發布通緝，邱員發現後立即拘捕歸案，積極展現警方守護治安能力。

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