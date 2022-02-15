市價破2500萬！澎湖元宵節乞龜「黃金龜王」登場

記者陳洋／澎湖報導

今（15日）是元宵節，澎湖西乞龜系列活動也正式登場；其中，最受關注的就是山水里上帝廟金靈龜王，390兩大金龜王加上心願10兩歸還，以現在金價每兩6萬1000元計算，市價破2500萬元，接下來一連三天開放民眾擲筊乞求，究竟誰是得主，引發熱烈討論。

▲澎湖黃金龜王登場。（圖／記者陳洋翻攝）

山水上帝廟是澎湖元宵「乞金龜」的起源，以前先民使用肪片龜、米包龜提供信徒乞求平安，不過隨著隔年心願歸還習俗，也讓龜體越變越大，而改成歸還金龜，隨後展開山水里上帝廟金靈龜王與鎖港里北極殿黃金龜王爭寶座之戰。

山水里上帝廟的390兩金靈龜王以及鎖港里北極殿288兩黃金龜王，今（15日）元宵節上正式登場，舉行進水以及開光點睛儀式。俗諺「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜殼，事業頭路穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，其中又以黃金龜王乞龜活動最吸睛。

去年元宵節歷經三天擲筊後，來自新北三重的澎湖女婿徐振坤最終以9相1笑杯贏得金靈龜王青睞，成為新爐主，而他今年歸還龜王外，更加心願10兩金條，並表示會退出爭奪戰，讓金靈龜王尋覓新主人。

另外，去年重新熔鑄的390兩山水里金靈龜王，成全國最大、最重的黃金龜王，據了解廟方積極研議，將申請金氏世界紀錄，寫下澎湖百年乞龜文化紀錄。