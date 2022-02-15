家中外傭初步陽性！李家超返家居家隔離「今早曾與林鄭開行會」

▲香港政務司司長李家超。（圖／翻攝CCTV）

記者鄭思楠／綜合報導

香港本土失控日增千人以上，已經燒到多名高官！政務司司長辦公室發言人表示，政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工，今（15）日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。據悉，李家超今早有參與行政會議，與特首、司局長及一眾行會非官守成員開會。

據《香港電台》報導，李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，李家超返回家中，進行自我隔離。

李家超原定今日下午以視訊出席立法會財務委員會會議，向財委會申請第六輪防疫抗疫基金撥款，現改由商務及經濟發展局局長邱騰華代為帶領相關官員出席。

此外，新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀證實，她的司機新冠病毒初步確診。她表示，司機昨晚通知她，快速檢測呈陽性，自己得知後隨即也做快檢，呈陰性。葉劉表示，自己坐車時一直有戴四層口罩，深信自己無事，但會在家中自我隔離5至7日。

另外，香港特首辦表示，一名職員今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。特首辦發言人指，該名職員最後一次上班日期為2月14日，他的日常工作無需接觸公眾，他也沒有與特首接觸，工作時有戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。