桃園+3！亞旭增2移工居隔期滿陰轉陽　桃機航警染疫「感染源不明」

記者嚴云岑／台北報導

本土病例連續2周維持二位數，指揮中心今（15）日公布新增5例個案，全在新北與桃園，亞旭電腦再增2移工居隔期滿陰轉陽，桃機又增1航警染疫，平時工作為落地採檢陽性旅客後送前行李查驗，但僅目視未接觸，因有症狀採檢陽性，與桃園機場或社區相關待定序。

指揮中心昨指，國內原有9條不明傳播鏈，包括高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園。昨天高雄新增一起母子家庭群聚和某紅茶牛奶店員工染疫，加起來總計有11條不明感染鏈需要釐清，苗栗新增確診個案是否與砂石場群聚有關，也要進一步調查。

陳時中表示，今日新增的不明感染源個案為桃機航警案19763，1/21至2/11之間有做過2次PCR、5次快篩都是陰性，但2/12值班期間有接觸7名落地採檢陽性個案，但7人進到集檢所進行二採後，有4人檢驗陰性，其餘陽性Ct值都很高，只有1人Ct值21，但因沒有直接接觸或重疊，相關傳播途徑仍須做相關定序釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今日新增機場航警染疫。（圖／指揮中心提供）

▲亞旭電腦再增2移工居隔期滿陰轉陽。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增45例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及40例境外移入(13例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、15例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(8例)、印度及新加坡(各3例)、澳大利亞、菲律賓、越南及日本(各2例)、英國、西班牙、阿爾及利亞、加拿大、法國、香港、義大利、瑞典、德國、荷蘭、印尼、巴西及阿根廷(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至2月14日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案18138)，為80多歲本國籍女性，具慢性病史，為案17368相關接觸者，因有就醫需求，於今年1月10日由衛生單位安排住院隔離，1月19日隔離期滿前採檢確診，繼續隔離治療，於2月4日死亡。

指揮中心指出，另今年2月12日公布之案19592境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。