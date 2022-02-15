淫色教主擁1000名女友「爆乳吸信徒」　「做愛搶業績」變態教條曝

▲土耳其「荒淫教主」奧克塔（Adnan Oktar）女友近千人，每每現身總是「乳浪來襲」。（圖／翻攝自推特@sosyaltvcomtr）
記者張寧倢／編譯
土耳其伊斯蘭教電視佈道者奧克塔（Adnan Oktar）現年64歲，自1990年代以來就開始洗腦群眾建立「荒淫邪教」，男教徒須和女成員做愛，還用人數評比「業績」。他身旁總是圍繞著大群巨乳女信眾，「女友」將近千人。最終，奧克塔遭控性侵未成年、勒索、洗錢、間諜等10項罪名，被判處1075年有期徒刑。
▲奧克塔設立制度，以「做愛人數」評比組織中男性成員的「業績」。（圖／翻攝自推特@yenialanya）
根據《太陽報》報導，奧克塔以穆斯林的身分建立宗教組織，雖主張保守價值觀，但奧克塔每每出現在螢光幕前，身邊總是圍繞著穿著清涼比基尼、展現大胸美臀的美女信眾，隨著音樂翩翩起舞，現場乳波盪漾。他稱呼這些女性是「我的小貓咪」，而所謂「女友」將近1000人。儘管長期以來都有性醜聞，但奧克塔仍在2011年創立A9電視台，佈道節目仍脫離不了「清涼巨乳」的風格，名聲遠播國際。
The TV preacher and his cult of abuse— Religion News (@religionnews) February 14, 2022
The Turkish televangelist Adnan Oktar has been sentenced to 1,075 years in prison for crimes including torture and the sexual abuse of some of his female followershttps://t.co/zFyjqbOebo
然而，幾年前有遭到性侵女信徒出面揭穿組織根本是「荒淫邪教」。現年50歲的賽妲（Seda Isildar）現居加拿大，中學時期被朋友介紹入教，當她對組織產生歸屬感後開始遭到奧克塔性侵，賽妲只是一名女學生，卻被迫嫁給30多歲的「教主」。賽妲20歲時被迫在沒有全身麻醉的狀況下，做了鼻子整型手術，「太可怕了，我眼看著他們用槌子敲打我的鼻子無數次。」
▲奧克塔被指控性侵包含未成年在內的多名女性。（圖／翻攝自推特@TR__Via）
24歲的奧茨古（Ceylan Ozgul）在大三時入教，她表示自己是慢慢地被洗腦、吸引，當她在團體中的角色愈加重要時，就會越陷越深，最終她也變成了「奧克塔的小貓咪」，被困在一個事事遭到監控的世界。
▲受害者奧茨古（Ceylan Ozgul）透露自己經歷。（圖／翻攝自推特@hrcmedya）
據稱，歐克塔後來設立一個「turnike」（旋轉門）制度，新加入的女信徒必須要和組織裡的男性做愛後，才算「入會成功」。制度中甚至有「性愛計分板」，當男性和更多人數的女性做愛，他的「業績」評分就會增加，還會頒發周冠軍、月冠軍等獎項，若分數太低就會被指稱是同性戀，並遭到成員藐視、侮辱。
Adnan Oktar’dan kurtulanlar dış basına konuştu: Anestezi almadan burun ameliyatı yaptırılmaya zorlandım: Adnan Oktar'ın grubundan kaçan isimler İngiltere'de The Sunday Times’a açıklamalarda bulundu. Kurtulan kadınlardan biri, Adnan Oktar'ın… https://t.co/fJbcjUEjcr pic.twitter.com/vf2NV9wHim— TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ (@tr_hbr) February 14, 2022
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