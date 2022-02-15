淫色教主擁1000名女友「爆乳吸信徒」　「做愛搶業績」變態教條曝

▲土耳其「荒淫教主」奧克塔（Adnan Oktar）女友近千人，每每現身總是「乳浪來襲」。（圖／翻攝自推特@sosyaltvcomtr）

記者張寧倢／編譯

土耳其伊斯蘭教電視佈道者奧克塔（Adnan Oktar）現年64歲，自1990年代以來就開始洗腦群眾建立「荒淫邪教」，男教徒須和女成員做愛，還用人數評比「業績」。他身旁總是圍繞著大群巨乳女信眾，「女友」將近千人。最終，奧克塔遭控性侵未成年、勒索、洗錢、間諜等10項罪名，被判處1075年有期徒刑。

▲奧克塔設立制度，以「做愛人數」評比組織中男性成員的「業績」。（圖／翻攝自推特@yenialanya）

根據《太陽報》報導，奧克塔以穆斯林的身分建立宗教組織，雖主張保守價值觀，但奧克塔每每出現在螢光幕前，身邊總是圍繞著穿著清涼比基尼、展現大胸美臀的美女信眾，隨著音樂翩翩起舞，現場乳波盪漾。他稱呼這些女性是「我的小貓咪」，而所謂「女友」將近1000人。儘管長期以來都有性醜聞，但奧克塔仍在2011年創立A9電視台，佈道節目仍脫離不了「清涼巨乳」的風格，名聲遠播國際。

The TV preacher and his cult of abuse



The Turkish televangelist Adnan Oktar has been sentenced to 1,075 years in prison for crimes including torture and the sexual abuse of some of his female followershttps://t.co/zFyjqbOebo — Religion News (@religionnews) February 14, 2022

然而，幾年前有遭到性侵女信徒出面揭穿組織根本是「荒淫邪教」。現年50歲的賽妲（Seda Isildar）現居加拿大，中學時期被朋友介紹入教，當她對組織產生歸屬感後開始遭到奧克塔性侵，賽妲只是一名女學生，卻被迫嫁給30多歲的「教主」。賽妲20歲時被迫在沒有全身麻醉的狀況下，做了鼻子整型手術，「太可怕了，我眼看著他們用槌子敲打我的鼻子無數次。」

▲奧克塔被指控性侵包含未成年在內的多名女性。（圖／翻攝自推特@TR__Via）

24歲的奧茨古（Ceylan Ozgul）在大三時入教，她表示自己是慢慢地被洗腦、吸引，當她在團體中的角色愈加重要時，就會越陷越深，最終她也變成了「奧克塔的小貓咪」，被困在一個事事遭到監控的世界。

▲受害者奧茨古（Ceylan Ozgul）透露自己經歷。（圖／翻攝自推特@hrcmedya）

據稱，歐克塔後來設立一個「turnike」（旋轉門）制度，新加入的女信徒必須要和組織裡的男性做愛後，才算「入會成功」。制度中甚至有「性愛計分板」，當男性和更多人數的女性做愛，他的「業績」評分就會增加，還會頒發周冠軍、月冠軍等獎項，若分數太低就會被指稱是同性戀，並遭到成員藐視、侮辱。

Adnan Oktar’dan kurtulanlar dış basına konuştu: Anestezi almadan burun ameliyatı yaptırılmaya zorlandım: Adnan Oktar'ın grubundan kaçan isimler İngiltere'de The Sunday Times’a açıklamalarda bulundu. Kurtulan kadınlardan biri, Adnan Oktar'ın… https://t.co/fJbcjUEjcr pic.twitter.com/vf2NV9wHim — TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ (@tr_hbr) February 14, 2022

►64歲邪教翁「爽擁1000名女伴」逞慾後逼吞避孕藥：我對女人充滿愛

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》