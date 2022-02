淫色教主擁1000名女友「爆乳吸信徒」　「做愛搶業績」變態教條曝

▲土耳其「荒淫教主」奧克塔(Adnan Oktar)女友近千人,每每現身總是「乳浪來襲」。(圖/翻攝自推特@sosyaltvcomtr)

記者張寧倢/編譯

土耳其伊斯蘭教電視佈道者奧克塔(Adnan Oktar)現年64歲,自1990年代以來就開始洗腦群眾建立「荒淫邪教」,男教徒須和女成員做愛,還用人數評比「業績」。他身旁總是圍繞著大群巨乳女信眾,「女友」將近千人。最終,奧克塔遭控性侵未成年、勒索、洗錢、間諜等10項罪名,被判處1075年有期徒刑。

▲奧克塔設立制度,以「做愛人數」評比組織中男性成員的「業績」。(圖/翻攝自推特@yenialanya)

根據《太陽報》報導,奧克塔以穆斯林的身分建立宗教組織,雖主張保守價值觀,但奧克塔每每出現在螢光幕前,身邊總是圍繞著穿著清涼比基尼、展現大胸美臀的美女信眾,隨著音樂翩翩起舞,現場乳波盪漾。他稱呼這些女性是「我的小貓咪」,而所謂「女友」將近1000人。儘管長期以來都有性醜聞,但奧克塔仍在2011年創立A9電視台,佈道節目仍脫離不了「清涼巨乳」的風格,名聲遠播國際。

The TV preacher and his cult of abuse



The Turkish televangelist Adnan Oktar has been sentenced to 1,075 years in prison for crimes including torture and the sexual abuse of some of his female followershttps://t.co/zFyjqbOebo