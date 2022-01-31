　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖不明海怪「衝刺追殺」雙眼詭異發光　漁民催油門狂逃影片曝

記者張寧倢／編譯

巴西出現可疑的兇猛海怪，一名漁民夜間在南里約格蘭州（Rio Grande do Sul）海岸附近「遭到追殺」，當場拿起手機拍下一段恐怖畫面。一隻龐大體型的黑色不明生物從水下頻頻竄出海面，一對發光的眼睛直直瞪著快艇，不斷加速向前游，一度快撞上船尾，漁民們持續緊催油門試圖逃離攻擊。

▲▼巴西出現不明黑色海洋生物，試圖「追殺」漁民。（圖／翻攝自YouTube／JP Today News）

▲巴西出現不明黑色海洋生物，試圖「追殺」漁民。（圖／翻攝自YouTube／JP Today News）

根據《每日星報》報導，未透露姓名的漁民將這段47秒的影片上傳至網路社群，並配上文字說明寫道「（牠）想要攻擊我」。事發地點在巴西最南端的南里約格蘭州海域，漁民駕駛一輛快艇在夜間的海面上疾速前行，而水中突然躍出一隻黑色的不明海洋生物，身體呈現巨大長條狀，由於光線不足，只能藉由一對「發出詭譎光芒」的雙眼掌握牠的位置。

影片中可以看見，這隻龐大的黑色生物游泳速度之快，還頻頻竄出水面至少10次，緊緊地跟著漁民的快艇，一度快追上船尾，雖然水流激烈，直到影片結束之前，牠始終沒有放棄「追捕」這艘「逃亡」的漁船，令人感到心驚。

有網友看完影片後震驚地留言，問拍攝上傳的那位漁民有沒有嚇到尿褲子，「你有被迫換掉內褲嗎？」、「太恐怖了，像末日電影的景象」。不過一部分的網友則抱持不同意見，有人說那只是一隻大型海豹，也有人覺得畫面正中央的文字框，是上傳者故意要讓人難以辨識生物種類的「奧步」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
快訊／高雄確診醫護足跡曝！　2超商、禮拜堂、知名滷味店
住確診者對面染疫！　恐「環境污染」高雄大樓急清消
爆乳鋼琴女神又出事！　「遭YouTube處分」網崩潰
高雄牙科醫護確診！恐怖Ct值曝　急採112人PCR出爐
確診13歲童「搭3路公車」遊台中夯點　市府：足跡重疊快去篩
女主播返台驚魂！　同機旅客陽性「秒被救護車載走」
快訊／北市今+1！　補習班學生家長染疫
這4款中獎率超過50%！「刮刮樂排行」一次看
新北男童返鄉確診！　搭高捷爽玩2百貨公司

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國佛州氣溫驟降！　政府警告：小心天降「綠鬣蜥雨」

北韓試射火星12型飛彈！日媒解讀：暗示已進行實戰部署

恐怖不明海怪「衝刺追殺」雙眼詭異發光　漁民催油門狂逃影片曝

闖屋劫財遭反抗！冷血匪利鋸割斷女主人喉嚨　任她倒地血慢慢流乾

症狀輕不代表輕症！　Omicron病毒對慢性病患仍致命

失業夫每天躺家！她獨自背2房貸還被嫌「不稀罕妳的錢」　網罵爆

BA.2是隱形變種！身上Omicron特徵全消失　科學家用PCR也難區分

南韓兩大黨總統候選人31日辯論會告吹　「時間上有困難」

「梨泰院」地名由來充滿悲劇！異國風情原來是戰爭血淚

立陶宛前總理「中國該受到教訓」　CNN：歐盟恐打破對中關係平衡

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

KIMIKO嘴超甜得婆婆疼「家事老公一手包」　「砸8位數申請專利遭仿冒」他：妳人生我來顧！

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

美國佛州氣溫驟降！　政府警告：小心天降「綠鬣蜥雨」

北韓試射火星12型飛彈！日媒解讀：暗示已進行實戰部署

恐怖不明海怪「衝刺追殺」雙眼詭異發光　漁民催油門狂逃影片曝

闖屋劫財遭反抗！冷血匪利鋸割斷女主人喉嚨　任她倒地血慢慢流乾

症狀輕不代表輕症！　Omicron病毒對慢性病患仍致命

失業夫每天躺家！她獨自背2房貸還被嫌「不稀罕妳的錢」　網罵爆

BA.2是隱形變種！身上Omicron特徵全消失　科學家用PCR也難區分

南韓兩大黨總統候選人31日辯論會告吹　「時間上有困難」

「梨泰院」地名由來充滿悲劇！異國風情原來是戰爭血淚

立陶宛前總理「中國該受到教訓」　CNN：歐盟恐打破對中關係平衡

台中單純學區房不夠看　雙語菁英學區宅最搶手

盤點10件春節絕對不能做的事　成功避雷，好運一整年！

好想財富自由！YouTuber分享「5大心得」　關鍵4%可讓本金用不完

美國佛州氣溫驟降！　政府警告：小心天降「綠鬣蜥雨」

住舊案確診者對面染疫！高雄「雙傳播鏈」還在燒　疑舊大樓環境污染

春節流感傳播風險增　新北增設「類流感特別門診」

5G發展再上層樓　三星：2022年5G手機需求大增　

吳慷仁、邵雨薇過年也要放閃！　網抓包賀年照「背景一樣」笑：有4隻手

台人最討厭的過年習俗！「初二回娘家」只排第2　網喊第1名太危險

桶屍案／16歲少女被誣指偷300萬！遭殺害「塞進鐵桶」棄屍

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

陰莖最長的男人！　俄巨屌妖僧敗給美男星

泰男打完第3針BNT嚴重胸痛　2小時後驟逝

墨西哥地穴驚見外星人！　詭異盤坐穴中

人妻花56萬元為和他來一發　要求在老公面前做

抖音H奶女神下海拍AV　竟是為拯救男人

正妹公開徵婚　滿足1條件「裸體來就行」

烏克蘭正妹佳娜談「俄烏局勢」　網：台灣人最懂！

英2／3學生曾遭性侵！她住宿第1晚就被硬上

壓路機司機鬼遮眼　輾斃同事竟渾然不知

亞洲富豪家族排行榜出爐！富邦蔡家台灣唯一進榜

慎！巨乳妹頭痛爆送醫「削顱骨」術後照曝

火焰鐵道宛如異世界列車　魔幻場景竟是準點密技

保守韓國的開放新羅！他的工具竟長45公分

日本7.8萬人確診　疫苗接種中心將啟動

更多熱門

相關新聞

搶匪遇「超猛老爸」3秒輸慘　摔出店外糗樣曝

搶匪遇「超猛老爸」3秒輸慘　摔出店外糗樣曝

巴西馬托格羅索州（Mato Grosso）一家商店26日險些發生搶案，幸好當時一名帶著兒子來買東西的「超勇老爸」及時出手，面對持槍歹徒毫不畏懼，趁著對方稍微不注意，在3秒內就奪槍反制，接著一陣猛踹。搶匪不但搶劫失敗，還當眾慘摔，糗到落荒而逃，被人追著滿街跑。

巴西聖保羅州豪大雨引發土石流洪水　至少18死

巴西聖保羅州豪大雨引發土石流洪水　至少18死

4月嬰被丟包超市！爸媽到家才發現兒子失蹤

4月嬰被丟包超市！爸媽到家才發現兒子失蹤

護士假打針！媽開心幫兒錄影　回放一看氣炸

護士假打針！媽開心幫兒錄影　回放一看氣炸

正妹妻逃離家暴夫　被鐵鎚爆頭殺害

正妹妻逃離家暴夫　被鐵鎚爆頭殺害

關鍵字：

巴西海怪不明生物恐怖追殺海洋生物美洲要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

免費拿「888元農遊券」機會來了！

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面