恐怖不明海怪「衝刺追殺」雙眼詭異發光　漁民催油門狂逃影片曝

記者張寧倢／編譯

巴西出現可疑的兇猛海怪，一名漁民夜間在南里約格蘭州（Rio Grande do Sul）海岸附近「遭到追殺」，當場拿起手機拍下一段恐怖畫面。一隻龐大體型的黑色不明生物從水下頻頻竄出海面，一對發光的眼睛直直瞪著快艇，不斷加速向前游，一度快撞上船尾，漁民們持續緊催油門試圖逃離攻擊。

▲巴西出現不明黑色海洋生物，試圖「追殺」漁民。（圖／翻攝自YouTube／JP Today News）

根據《每日星報》報導，未透露姓名的漁民將這段47秒的影片上傳至網路社群，並配上文字說明寫道「（牠）想要攻擊我」。事發地點在巴西最南端的南里約格蘭州海域，漁民駕駛一輛快艇在夜間的海面上疾速前行，而水中突然躍出一隻黑色的不明海洋生物，身體呈現巨大長條狀，由於光線不足，只能藉由一對「發出詭譎光芒」的雙眼掌握牠的位置。

影片中可以看見，這隻龐大的黑色生物游泳速度之快，還頻頻竄出水面至少10次，緊緊地跟著漁民的快艇，一度快追上船尾，雖然水流激烈，直到影片結束之前，牠始終沒有放棄「追捕」這艘「逃亡」的漁船，令人感到心驚。

有網友看完影片後震驚地留言，問拍攝上傳的那位漁民有沒有嚇到尿褲子，「你有被迫換掉內褲嗎？」、「太恐怖了，像末日電影的景象」。不過一部分的網友則抱持不同意見，有人說那只是一隻大型海豹，也有人覺得畫面正中央的文字框，是上傳者故意要讓人難以辨識生物種類的「奧步」。

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