跆拳道教練欠債欲尋短　女友報警山中找到人車阻憾事

▲男子見女友及警方到場，激動地落下眼淚。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名跆拳道教練疑因欠債心情低落，12日凌晨獨自開車上山，並拍下車內照片傳給女友，女友擔心他想不開，趕緊報警。警方獲報，透過監視器畫面查出男子行車路線，最後在半山腰找到男子，他見到員警及女友到場激動落淚，經警方好言相勸，終於阻止憾事發生。

大雅警分局表示，頭家派出所今日凌晨近1時接獲1名女子報案，稱同居男友傳訊息欲尋短，還傳了一張車內物品的照片，盼警方可以協助尋找，也提供男友車牌號碼給警方。

警方搜尋車牌發現，男子開車前往潭子區聚興里山區，頭家派出所立即派遣線上巡邏網巡佐涂竹村、警員楊浩煜趕往山上搜尋，最後在聚興里湳底巷半山腰找到車輛，並在車內發現該名男子。

男子一見警方載著同居女友到達欲輕生地點時，頻頻拭淚，表示自己雖是跆拳道教練，但因積欠長期累積下來的鉅額債務，而心情不佳一時想不開；警方到場勸阻後及時挽回寶貴性命，女子表示非常感謝警方阻止憾事發生。

▲男子表示自己有欠債情形，才導致心情低落 。（圖／民眾提供）

頭家派出所長羅明中呼籲，有困難的民眾可以主動求助，自殺不能解決問題，只留給親友極大的傷痛，對個人、家庭、社會都造成極大的損失，民眾可撥打衛福部自殺防治專線，安心專線（0800-788-995），提供心理諮詢服務。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

