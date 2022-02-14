台灣第一名拉麵「鬼金棒」喊漲引關注　業者回應：不要報導了啦

▲超人氣拉麵店「鬼金棒」將漲價，粉絲力挺「該漲則漲」。（圖／翻攝自辣麻味噌拉麵鬼金棒臉書）

圖文／CTWANT

主打味噌湯頭、辣麻口味拉麵，搭上招牌配料玉米筍的人氣拉麵店鬼金棒，自2015年引進台灣每年都被票選為「台灣拉麵冠軍」，常見大排長龍的景象，不過鬼金棒拉麵店最近公告，因應成本上漲調漲拉麵價格，漲價消息傳開後，不少網友們反而力挺表示，「漲到沒人排隊我都支持」。

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▲「鬼金棒」能依個人喜好調整麻辣程度，一直以來都是該店最大特色。（圖／翻攝自辣麻味噌拉麵鬼金棒臉書）

鬼金棒13日晚間宣布，因為維持相同的價格8年，在萬物齊漲的情況下，必須要調整價格，鬼金棒在粉專發文透露，由於1月細算所有人事、食材、光熱水電及勞健保等成本，發現薪資要調漲，二代健保房東等也漲，因此決定要調整價格，「8年來我們一直一樣價格，如今所有成本都大幅上漲的時代，我們必須調整價格，請多見諒」。

鬼金棒另外指出，由於年前叫了一批漲價食材會先自行吸收，等成本統計後定好價格，在3、4月才會正式漲價，「漲價不是符合政府調高薪資，所有東西都漲反應成本產物，總不會其他漲不管最後要小店家自己吸收吧」。

鬼金棒拉麵在台灣有3家分店，以主打麻辣、味噌口味拉麵，玉米筍配料，以及叉燒控肉是店裡招牌，一碗麻辣味噌拉麵230元，價格維持8年都沒變過，其中辣麻味噌拉麵還可依喜好調整麻度和辣度，各分店外每次用餐時都是大排長龍，過去曾有人挑戰拉麵辣度造成身體不適叫救護車，而宣布停賣增量辣度。

漲價的文章曝光後，網友不僅沒反彈還刷一排支持，「漲啊，漲了照吃」、「開店就是要賺錢的，沒利潤調漲是應該的。但我看還是會排很久，我還是冷凍包加減買」、「漲！！少了嫌貴的人，讓我排隊時間少很多，漲多少都去吃！！」，還有人認為其實業者早該漲了，「我2016年8月第一次吃鬼金棒沾麵就賣230元。2022年了，5年多了，現在還是230元，太佛了」。

不過業者下午也在粉專上再次發文呼籲，「新聞不要報導了啦，我還沒漲價，然後媒體的英俊大哥哥美麗大姐姐們，不要我一個中午喝個咖啡就看到新聞報我家，我家只是個沒有錢擴點，資金少，座位更少，服務態度很好的小店，沒看都得一顆星」，最後再次請媒體別再報導，也謝謝各界抬愛。

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