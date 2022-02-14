腳痛風發作！他見蟑螂「崩潰狂踩」秒痊癒　網笑：最速效神藥

▲網友表示，同事痛風發作卻在看見蟑螂後秒痊癒，讓他笑翻。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

圖文／CTWANT

許多人飽受病痛折磨，為了早日痊癒皆願意花重金請名醫替自己治療，但1名網友12日卻在臉書社團「爆料公社」PO文，指出自己的同事痛風發作，竟然靠著一隻蟑螂，就在短時間內不藥而癒，貼文曝光後，許多網友紛紛打趣留言，「蟑螂，堪稱最速效的神藥。」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己近日和同事外出前往一棟沒有電梯的老舊公寓工作，工作內容需要將許多廢棄物搬下樓，但因同事一早痛風發作，走路一跛一跛相當不便，因此他請對方在一樓整理物品，自己則負責把東西搬下樓，「我個人是沒經驗啦，但看他的樣子好像真的很痛。」

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該名網友表示，自己和同事工作中途休息時，突然聽見那名腳痛風的同事大喊，「有蟑螂」接著就用看見神奇的一幕，「我就看他用他那隻痛風的腳一直踩！一直踩！一直踩！那隻腳就像裝了勁量電池一樣，每一下都是那麼鏗鏘有力。」原PO表示，自己隨後忍不住問對方，「你是不是忘了什麼了？」此時同事還一頭霧水，原PO便提醒對方，「你忘了今天有痛風。」隨後，該名網友也在文末寫道，「真是神奇，蟑螂還能治痛風。」

許多網友看過貼文後紛紛笑翻表示，「蟑螂治百病，喉嚨痛也能治」、「被蟑螂嚇到腎上腺素激發，暫時痛風病情好轉再加上驚嚇所以才勇猛有力」、「蟑螂，堪稱最速效的神藥，哈哈」、「這是選擇性痛風。」

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