快訊／苗栗確診女攤販「竹縣足跡曝光」！尖石泡湯、逛內灣老街

▲苗栗確診女攤販於新竹縣的足跡目前已完成清消 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、陳羿妏／苗栗報導

苗栗縣今（14日）新增1例本土（案19731），為竹南鎮第二公有零售市場40多歲女攤販，Ct值16.3。對此，新竹縣衛生局指出，個案曾於2月7日至新竹縣尖石鄉泡湯、逛橫山鄉內灣商圈，今早獲報即前往疫調，並通知商家內部消毒、清潔隊環境消毒，初步匡列10人自我健康監測，並安排PCR採檢中。

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衛生局說明，個案於2月7日上午11:00-12:00至尖石鄉朝日溫泉(新竹縣尖石鄉錦屏村4鄰32號)，停留約1小時，有飲食，未戴口罩；2月7日下午13:00-13:20至內灣商圈一勺百茶堂(新竹縣橫山鄉內灣村中正路271號)，停留約20分鐘，用餐未戴口罩；2月7日下午13:20-13:30至內灣商圈郭金山花生店(新竹縣橫山鄉內灣村中正路269號)，短暫停留買東西，有戴口罩；2月7日下午13:30-14:30至內灣商圈幻多奇博物館(新竹縣橫山鄉內灣村中正路223號)，停留約1小時，有戴口罩。



縣長楊文科呼籲，本土疫情仍持續延燒，無法完全排除社區風險，請縣民務必配合防疫工作，自覺風險者，若出現發燒(≥38˚C)、嗅/味覺異常、腹瀉、有呼吸道症狀或居家快篩試劑陽性者，請立即戴醫用口罩，撥打新竹縣防疫專線03-5511287，依指示至衛生局指定之醫院就醫，且避免搭乘大眾運輸工具前往。

此外，出入各超商、游泳池、餐廳、各類商店、金融機構、校園、休閒娛樂、醫療機構、照護機構等場所務必配合量體溫、酒精消毒並且落實實聯制，以利疫調匡列。落實防疫新生活「打滿3劑疫苗、戴口罩、勤洗手、保持社交距離」，應避免出入人潮眾多，無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人士等特性之公共場所。