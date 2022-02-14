讓國高中生延後上學　民團籲「開放早自習自由參加」

▲國高中生延後上學時間已成熱門話題。（資料照片／記者林世文攝）



文／中央社

台灣青年民主協會今天表示，國高中生延後上學時間已成熱門話題，延後上學不需要翻天覆地的改變，只要開放早自習讓學生自由參與，實質上學時間就能延後至8時。

台灣青年民主協會發布新聞稿指出，自民眾於2020年12月在公共政策網路參與平台發起「國、高中上課時間改為9：30到17：00」的提案後，「延後上學時間」就成為學生間熱烈討論的話題，不但超過萬人附議支持，教育部也召開線上公聽會蒐集各方意見。

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台灣青年民主協會提到，要延後上學時間其實並不需要大費心力，只要全面開放早自習讓學生自由參與，並限制各校朝會的每週上限，就可以讓全國學生的上學時間實質延後到8時。

根據教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項，各校得於上午第1節開始上課前，實施非學習節數的活動，屬全校集合的活動，每週以不超過2日為原則；為維護學生身心健康，培養主動學習，每週至少應安排2日，由學生自主規劃運用並決定是否參加。

台灣青年民主協會指出，這個注意事項有2個問題，首先是只規範教育部主管的國立、私立高中，有些縣市未跟進；其次是把早自習時間定義為「非學習節數」，學生不參加不列入出缺席紀錄，也不能記警告或處罰愛校服務，但根據青民協調查，仍有76%學校對早自習未到的學生記警告或處以愛校（勞動）服務。

台灣青年民主協會認為，以目前課綱設計和教學現場的情形，老師要在正課時間將課綱內容上完，已有相當程度困難，在課綱、考招制度未調整的前提下，要將上學時間延後到9時30分，對教學現場而言相對困難，因此建議可從開放早自習自由參與和限制朝會次數做起，就能實質延後學生的上學時間。