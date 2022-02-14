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快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌14日上午召開擴大防疫會議時表示，政府必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界；因此，他同意指揮中心評估在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、以及疫苗覆蓋率穩定提升的前提下，就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行合理適當之調整。

在上午的擴大防疫會議中，指揮中心向蘇貞昌表示，全球疫情減緩，惟仍險峻，鄰近多國由於春節、開學以及聚會活動等因素，疫情仍有上升趨勢，醫療量能呈現吃緊狀態。

指揮中心表示，國人在春節期間遵守防疫規範，第3劑疫苗施打率亦有提升，我國本土病例近一週（2/7-13）新增116例，較前一週新增之153例下降24%，惟國內新增數起家戶及職場群聚事件，並有跨縣市傳播個案，部分感染源尚待釐清，雖病例較上週減少，但分布較分散。

此外，指揮中心指出，因國內境外移入病例數增加，社區傳播風險上升，雖整體疫情尚在可控範圍，應持續落實邊境檢疫措施、加強監視通報及採檢，持續醫療整備，提升疫苗涵蓋率等因應作為；而目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為82.28%、第2劑為75.57%、第3劑為29.3%，累計接種近4,388萬人次。

對此，蘇貞昌表示，國內本土疫情暫未在春節期間造成衝擊，病例數甚至較上週下降近四分之一。至於年前所發生的港區群聚案件，他要求交通部航港局會同港務公司確實掌握全國七大國際商港狀況，針對各港口業者之規模與性質，就相關防疫規範進行盤整並確實執行，以避免類似情形再次發生。

蘇貞昌說，台灣在春節聚會活動頻仍的狀況下，國內疫情仍趨平緩，這不僅代表指揮中心在這兩年來所訂定的防疫規範確實有效，以及台灣民眾團結所展現出積極配合的態度，第三劑疫苗覆蓋率也逐漸上升，醫療量能亦屬充足，顯示在政府與國人一致努力之下，「我們在防疫上已具有相當成果，且已走出別具特色的台灣模式」。

蘇貞昌表示，在國人與政府齊心合作的「台灣模式」基礎下，雖然未來仍可能出現本土確診案例，不過對於防疫已有相當的信心，而政府也必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界。

蘇貞昌同意指揮中心，在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、以及疫苗覆蓋率穩定提升的前提下，指揮中心應就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行合理適當之調整。

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