騎買菜車上武嶺！她1舉動逗女兒魔性笑　「下秒GG了」網笑歪

網搜小組／鄺郁庭報導

「本來擔心小孩會有高山不適症！結果是我的買菜車高山症。」楊姓女網友日前在臉書社團《騎車環島趣》表示，她騎著買菜車走中橫上武嶺，本來擔心女兒會身體不適，沒想到出現「高山症」的卻是機車，爬坡無力還一直發出「噗噗噗」的聲音。女兒就下車用走的，還意外拍下滑稽一幕，讓網友笑歪。

原PO文中分享一段影片，只見女兒拿著手機，拍下她坐在機車上，墊著腳尖邊滑行邊點地，努力地幫機車「噗上去」，這滑稽一幕，讓女兒忍不住發出超魔性的笑聲。更有趣的是，下一秒機車終於克服坡道，一個轉彎就「噗噗噗」地跑遠了，被丟包在後頭的妹妹才發覺事態不對，秒淒厲地叫喊「媽！」「媽媽！」

楊姓女網友則是在文中笑呼，「稀薄的空氣笑到要斷氣了！」並貼出和女兒成功登上武嶺的合照，讓網友驚呼，「真拼」、「突然覺得加進來是對的，給了我更大的勇氣」、「騎就對了！」

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▲▼原PO帶著女兒，騎著一台買菜車就去環島了。（圖／原PO授權使用）

影片一出，不少人都笑到不行，「太歡樂了，害我忍不住看了好多遍」、「好好笑ㄛ，有被放鳥的感覺」、「車車說：我都快不行了，還要載你們兩個」、「歷史上的今天～《媽媽您跑去那裡》」、「最後一聲淒厲的叫聲……真的很搞笑」、「那個排氣管聲音太喜感了」、「我們也是雙載125cc，機車高山症，笑整路。」

另外，也有經驗的車友表示，「看起來是100cc的，本身就很沒力還雙載更吃力，上高山前一定要清潔空濾，如遇起霧或下雨就要推車了」、「上山前建議把空濾換新的，喘不過氣也比較不會那麼嚴重」、「拆掉空氣濾清器中的濾心就一尾活龍了，下山再裝回去」、「一支套筒就解決了，有的只要十字起子，問一下機車行，會教你的」、「化油器的上高山要拆空濾比較好跑。」