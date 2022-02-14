台北市長支持度直追陳時中！　林佳龍：候選人都應提出新願景

▲林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨在2022年台北市長人選上，市議員王世堅力薦前台中市長林佳龍參戰，而《ETtoday東森新媒體》獨家取得的綠營內部民調，林佳龍也緊咬人氣很高的衛福部長陳時中。對此，林佳龍14日表示，感謝王世堅一直以來的肯定，但目前對於國人來說，防疫是全國重要的工作，「年底的選舉不管人選是誰，各政黨候選人，都應就城市的未來提出新的願景，才是城市之福」。

《ETtoday東森新媒體》13日一則題為「獨／綠營民調曝！蔣萬安28%領先 林佳龍直追陳時中只差4%」的獨家報導指出，綠營內部民調顯示，在去年12月台中市第二選區立委補選以前，陳時中、林佳龍兩人互比，陳時中支持度達34%、林佳龍31%。

不過，在中二立委補選後再度進行民調，結果顯示，身兼民進黨候選人林靜儀競選總部主委的林佳龍今年1月支持度明顯增加，升至36％，而陳時中支持度則微幅下降至27％。

在對比式民調方面，去年12月民調結果顯示，若由陳時中代表民進黨參選台北市長，對戰國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，支持度分別為陳26.7%、蔣28.3%、黃20.1%；由林佳龍參選時，支持率分別為林22.3%、蔣28.8%、黃21.0%。無論何種結果都是蔣萬安最高，且陳時中約領先林佳龍4.4個百分點。

不過，綠營今年1月進行民調數據出現變化，若由陳時中參選台北市長，同樣「三咖督」狀況下，支持率分別為陳時中24.6%、蔣萬安31.6%、黃珊珊25.0%；如果改派林佳龍參選，支持率為林佳龍21.5%、蔣萬安31.2%、黃珊珊24.8%。將較前一個月民調結果，蔣萬安支持度明顯增加，且持續佔據領先地位，而陳時中和林佳龍的民調差距逐漸縮小至3.1個百分點。

針對台北市長選戰的議題，被王世堅力薦的林佳龍，14日上午表示，感謝王世堅一直以來的肯定。他強調，對於國人來說，防疫是全國重要的工作，而市政治理的面向除了防疫以外，還有許多複雜的議題值得研究，「年底的選舉不管人選是誰，各政黨候選人，都應就城市的未來提出新的願景，才是城市之福」。