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5縣市大雨特報！今先濕後冷「最冷剩10度時段」出爐　周末會更凍

記者李宜秦／台北報導

今日受到鋒面通過及東北季風增強影響，各地天氣較為濕冷，下半天水氣逐漸減少，雨勢趨緩，不過氣溫也會越來越低，預計明晨低溫下探12度，空曠地區可能出現10度低溫，周末將再有另一波大陸冷氣團南下，且冷空氣強度比現在這波更強，低溫還會再低1到2度。

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲今日冷空氣影響各地氣溫偏低。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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氣象局發布大雨特報，基隆、新北、桃園、新竹及苗栗地區有局部大雨發生的機率。氣象局預報員李孟軒表示，今日鋒面通過，上半天各地有雨，目前降雨回波集中在北部、東北部，降雨範圍較廣且雨勢明顯，北台灣已出現局部大雨，中部以南、花東則會有局部短暫陣雨，隨著鋒面離開，下半天水氣減少，各地雨勢趨緩，僅剩下基隆北海岸、東半部有雨。

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲昨晚到今日上半天各地雨勢明顯。（圖／記者林敬旻攝）

鋒面離開後東北季風隨之增強，各地白天高溫比昨日下降6到7度，北台灣整天氣溫都只有15度左右，其他地區高溫也低於20度，中部約17度。明天清晨中部以北、東北部低溫12到14度，其他地區14到16度，竹苗等近山區平地或空曠地區、金門地區則可能出現10度低溫。

明日到周四風向轉為東北風偏東風，迎風面的北部、東半部有雨，中南部則是多雲到晴。周五到周日又有華南雲雨區東移影響，水氣再度增加，中部以北、東半部、南部山區都會有雨，且降雨範圍較廣泛。

周四、五冷空氣減弱，各地氣溫回升，但周末又會有大陸冷氣團或東北季風南下影響，且下波冷空氣強度更強，低溫會比近日冷空氣影響下的低溫更低1到2度。

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