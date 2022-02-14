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雨勢下半天趨緩！冷空氣接力「越晚越冷」　明晨局部低溫探10度

記者許維寧／台北報導

受到鋒面影響今天（2/14）中部以北上午有雨，氣象單位天氣風險公司表示，預計下午開始鋒面雲系通過後雨勢就會趨緩，但北部、東北部仍持續有短暫雨。今天強冷空氣也隨之報到，越晚越冷，尤其明天清晨北部空曠地區下探10度左右。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受鋒面影響今天北台灣上午有雨，但雨勢可望於下午開始趨緩。（圖／記者李毓康攝）

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天氣風險公司總經理彭啟明表示，預計這波的雲系今天午後就會逐步移出北台灣，雨勢也將趨緩，不過北部、東北部到東半部迎風面，將持續有短暫陣雨發展，但整體水氣逐步減少中。

彭啟明指出，今天強冷空氣也將報到，且會「越晚會越冷」，目前台灣本島空曠低溫約11至12度，北部都會約14至15度，明天清晨約比目前再下滑1、2度，北部空曠地區有機會出現10度左右低溫，北部都會也有機會到13至14度，由於仍有殘存水氣，越往北部濕冷感覺會更明顯。

彭啟明談到，預計明天、後天（2/15、2/16）冷空氣會稍微減弱一些，但白天回溫有限仍在15至18度間，且北部、東北部還是陰沉偶飄雨的天氣型態，預計上述狀況將持續到周四（2/17）。中南部今天午後則逐步轉乾、轉晴，但冷空氣威力仍在，預計未來幾天中南部溫度約在15至25度間，有陽光出現、和北部差異大，南北有相差一個季節的感覺。

彭啟明也說，週五（2/18）開始預計會再有一波鋒面系統接近，雨勢和這一兩天類似，並會持續到週六（2/19），且預計後方也還有一波強冷空氣接近，部分預測模擬下一波冷空氣可能會有更顯著的降溫，但仍有變動、需持續觀察。
 

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