今晚轉濕冷！明局部地區低溫探10度　高山「追雪時間」一次看

▲氣象局預測今天晚間到明天清晨3000公尺以上高山有機會迎來降雪。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者許維寧／台北報導

今天（2/13）白天各地天氣大致穩定，但鋒面已經來到中國華南沿海地區，民間氣象單位天氣風險公司指出，中部以北將轉為陰雨天氣，明天（2/14）冷空氣南下北部市區低溫將降到15度左右，週一晚間到週二（2/15）清晨最冷，局部地區下探10度。今晚和明天也有追雪機會，3000公尺以上高山可碰碰運氣。

天氣風險公司指出，下一道鋒面已來到中國華南沿海，今天白天台灣就會受到中高層雲系移入天氣逐漸轉差，中部以北將會轉為陰雨天氣，越晚降雨機率越高；鋒面將在今晚到週一清晨通過，全台都會有陣雨或雷雨發生的機會。

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另外，天氣風險公司也說，今晚鋒面通過後東北季風將挾帶冷空氣南下，北部明天清晨市區低溫將來到15度左右，接近冷氣團的標準，沿海空曠地區有機會再低1至2度。明天白天各地降雨逐漸減少，晚上只剩下北海岸、東半部還有地形降雨外，其餘地區天氣晴到多雲為主，有利夜間輻射冷卻，週一晚間到週二清晨最冷，中部以北部局部內陸空曠地區有機會出現10度左右低溫，南部平地也會來到15度左右。

由於水氣增加，天氣風險公司也預測，今天晚間到明天有追雪機會，但考量降溫程度，預計要到3000公尺以上高山才可碰碰運氣，後續轉晴後將剩下霧淞或冰霜。中央氣象局預報員林定宜也說，今晚到明天清晨3000公尺以上高山有機會追雪，山區道路可能結冰，要上山的民眾還需留意相關交通資訊。