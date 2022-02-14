欠薪離職遭批「不共患難」　他駁超奴人資：是不是跪太久站不起來

▲人資面試時質疑求職者沒有忠誠度，只顧自己卻不願和公司共進退。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

這年代員工最不想聽到老闆說「共體時艱」，但微博一則影片卻讓許多網友更傻眼，一名因被前東家欠薪2個月決定離職的網友，去到新公司面試卻被人資質疑「只為個人利益，缺少有與公司共患難的精神」，讓面試者怒批「妳是不是在你們公司跪久了，站不起來了啊？」網友紛紛留言，「職場PUA」、「拒絕洗腦」！

微博一則影片揭露中國大陸的求職現況，戴眼鏡的面試者在面試過程中拿出手機放在桌底下側錄，錄下了與人資「顛覆三觀」的對話。人資好奇眼鏡男為何前一分工作只做了5個月就離職，他回說因為前東家拖欠2個月工資才決定離開。

眼鏡男解釋實習時前東家都在時間內給付薪水，卻在簽完合約後就開始拖欠薪水，到現在都還沒把欠了2個月的薪資給他；然而負責面試的人資似乎不在乎眼鏡男的處境，反過來質疑公司作為一個讓員工發揮才華的平台，「你這說離職就離職，就因為拖欠了2個月的工資，那我可不可以認為你只在乎個人利益，缺少與公司共患難的精神？」

▲求職者點破人資盲點。（圖／翻攝微博）

眼鏡男立刻反駁，公司雖然提供平台，員工也是以付出辛勞來換取報酬，「誰規定必須與公司共患難」？他接著反正若企業要求員工共患難，是不是也要共富貴，「企業掙錢的時候有我們員工的分紅嗎，有股份嗎？我想問問妳，妳是不是在你們公司跪久了，站不起來了啊？妳是老闆嗎？妳不也是打工的嗎？真有意思。」

網友同意眼鏡男說法，認為人資觀念扭曲，「我跟你展示屁才華啊，上班就是為了掙錢的啊」、「職場PUA，拿捏得死死的」、「硬氣，拒絕洗腦」、「太給力，允許我叫聲大哥！」