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元宵節「15個禁忌」大公開　專家：不可以剪髮、逗弄小鳥

元宵節「15個禁忌」大公開　命理師：不可以逗弄小鳥

▲小孟老師提醒，元宵節有15個禁忌要注意。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

春節即將迎來尾聲，再過2天就是元宵節，這天大家都會吃元宵、看花燈、猜燈謎等，好不熱鬧，而這天也有許多禁忌要注意。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師提醒，元宵節當天有「15個禁忌」，包括不宜洗頭，免得錢財流動大。

元宵節15大禁忌：

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1.不可以借錢，會把好運借光。

2.不可以逗弄小鳥，因為民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈，象徵人間已得到懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3.元宵為天官大帝的生日，因此家人、朋友、小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4.當天不宜剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5.不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6.不宜搬家，會把福氣搬光。

7.不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。

8.元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。

9.米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。

10.不要弄破衣物，以免錢財破光。

11.不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。

12.家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈籠。

13.小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

14.吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。

15.不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。

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