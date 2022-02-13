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社會 社會焦點 保障人權

保大警力進駐台北燈節　機動警網柔性服務兼顧維安防疫

▲北市警局保大一中隊警員林明輝、高采羚在燈會現場進行犯罪宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警局保大一中隊警員在北市燈會現場進行犯罪宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

年節剛結束緊接著元宵佳節將近，北市保安警察大隊機動派出所當然趁台北燈節期間，進駐台北市燈節活動士林區夜市「祥虎」主題花燈展區，並支援維護治安、防疫及犯罪宣導活動，台北市警局保安大隊表示，在遊客人潮往來的燈會祝點進行犯罪宣導及支援防疫工作，讓台北市民元宵節賞花燈更添安全。

▲北市警局保大一中隊警員林明輝、高采羚在燈會現場進行犯罪宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警局保大一中隊警員林明輝、高采羚在燈會現場進行犯罪宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

保安警察大指出，保大機動派出所進駐佳節活動已成慣例，警方於燈會區就近駐點，兼顧維護治安、防疫、服務民眾等多項功能；台北燈節自2月13日起舉辦，士林燈會展區於每天下午4時30分至10時30分開放民眾進場賞燈，保大警力將會在展區內外進行宣導並支援防疫作為。

保大警方並配合中央及市府防疫政策，民眾進場需入測量體溫、酒精消毒、並完成實聯制做好防疫準備；保安大隊員警利用軟性互動，對參觀燈會民眾進行詐騙犯罪預防宣導，希冀透過提供機動派出所警力進駐、支援燈會該類大型遊覽活動提供柔性服務，讓民眾養成預防詐騙犯罪知識，並提升警察形象。

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