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成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

▲▼ 台北市立成功高中 。（圖／記者張菱育攝）

▲台北市立成功高中取消強制早自習、廢除朝會 。（圖／資料照片）

文／中央社

台北市立成功高中上學期廢除遲到記警告規定後，這學期進一步在校務會議中通過取消強制早自習、廢除朝會。台北市教育局表示，學校可透過民主參與程序決定。

成功高中近日在校務會議中高票通過取消強制早自習及廢除朝會規定，並從11日開學首日開始實施，學生每天上午8時10分前到校即可，但每天上午7時30分到8時的原早自習時間仍開放學生提早到校學習。

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成功高中校長孫明峯接受媒體電訪表示，學生過去時常表達取消早自習規畫的需求，經過老師、家長、學生等代表針對議題參與討論後，在校務會議確認調整晨間活動規範，將原本週一到週三的早自習調整為彈性到校，學生第一堂課前到班即可。

孫明峯指出，即便取消早自習，各班級可以在原早自習時段規畫活動，但不會用遲到等出缺席紀錄或警告規範，且仍會在每天上午7時30分淨空操場，並鼓勵學生可以早點來練習英文聽力或閱讀學科，在上課前穩定身心，自主做好晨間學習規畫。

至於廢除朝會的配套措施，孫明峯說，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，校內較少大規模集合，朝會也改成線上，但校方仍可透過彈性學習活動時宣導，或是與班級代表溝通，沒必要一定舉辦大規模集合活動。

台北市教育局表示，依據「台北市高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」及教育部規定，各校得於第一節上課前安排早自習等非學習節數活動，相關活動每週至少應有2天由學生自主規劃運用並決定是否參加，朝會等全校集合活動則以每週不超過2天為原則。

教育局強調，各校訂定學生在校作息時間時，應依循民主參與程序，與學生、教師及家長充分溝通，經校務會議通過後實施。對成功高中依循相關程序取消早自習與朝會等安排，予以尊重。 

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