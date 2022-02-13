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王鴻薇酸高雄輕軌找不到「開門把手」　網友反批：按門開紐是常識

▲▼王鴻薇批評高雄輕軌設計。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇批評高雄輕軌設計。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者杜冠霖／台北報導

2022年台灣燈會將在2月登場，膠帶藝術聞名國際的德國柏林團隊TAPE THAT，以蓄光膠帶包裹高雄輕軌列車、打造移動花燈，但此設計被北市議員王鴻薇批評不實用、找不到把手，該則貼文引來大批網友狠酸「睜眼說瞎話」，並表示輕軌按門開鈕是常識，而車子本身是城市藝術品之一。

王鴻薇表示，車廂外部設計色彩雜亂，尤其輕軌因為沒有自動開門，要手動按開關，乘客根本找不到把手開關在哪裡。再來車廂窗戶全部貼起來，內部黑壓壓，到站還是等紅燈都不知道，而且乘輕軌看風景的觀光效益也都破壞殆盡。

王鴻薇指出，藝術是主觀的，但設計很顯然就是不實用，這可受公評。難怪有高雄市民自嘲，高雄輕軌不是拿來搭乘的，是大型裝置藝術，「倘若現在還是韓市長執政，這種東西早就被罵爆是草包設計，但暖男其邁就是城市美學，只是暖男美學，沒門！」

但該則貼文一出，也吸引不少網友留言，並表示，淡海輕軌也是相同設計、且高雄輕軌是按鈕開門是常識，而新塗裝是德國藝術團隊「TAPE THAT」的設計，也曾受邀至北市松山文創園區創作，「王小姐貴為『松山信義區』的議員，不知道是對高雄心存偏見，還是根本沒認真在關注自己的選區？」

對於王鴻薇看不到風景、到站也不知道的說法，基進黨表示，車廂內部有多語廣播，有LED顯示燈，到站不知道是又瞎又聾？輕軌24列車隊中有23列可以看風景，1列改造為行動花燈成為燈會期間移動藝術，這叫觀光效益破壞殆盡？

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