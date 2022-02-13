臉書歸剛降觸及率！行銷大師不藏私秘訣　「要求別人分享」最雷

▲臉書演算法則頻頻被討論，很多粉專經營者和小編苦喊「觸及率又下滑」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

臉書演算法則頻頻被討論，很多粉專經營者和小編紛紛苦喊「觸及率又下降！」、「歸剛欸」。美國行銷大師布蘭登．肯恩（Brendan Kane）提到一個核心概念，「不可要求他們分享，要讓他們想要分享。」另外如果粉絲感受到「連結感」，就會願意主動和認識的人分享。

美國行銷大師布蘭登．肯恩（Brendan Kane）曾經在30天內，從零開始累積到破百萬粉絲，他曾在《百萬粉絲經營法則》書中提到，很多品牌會勸誘粉絲標記朋友、留言、分享，但直接要求人們這麼做，是「最差勁的做法之一」。

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書中提及，派拉蒙影業前任數位行銷副總拉森．阿內森（Latham Arneson）表示，身為行銷人員，你的任務是給人們一個理由讓他們能把其他人拉進來，「而不是單純告訴他們該做什麼」，請自問，為何他們想要把認識的人帶進你的對話裡。

▲直接要求人們標記朋友、分享，是「最差勁的做法之一」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



派拉蒙影業常常使用「對群眾提問」的策略，例如請粉絲找找有哪個朋友讓他們想起電影預告片中的某個角色，或問「你最希望和誰一起體驗這樣的故事？」這很廣泛、相關，而且群眾很輕易就能把朋友拉進來。

直接要求人們採取行動，例如買票，這類廣告的分享次數都是最少的。肯恩強調，如果希望別人幫你做什麼事，請把這件事變得看起來像「你在幫他們做他們自己本來就想要做的事」。不直接要求他們去做你希望他們做的事，而是讓他們自己動手；不可要求他們分享，「要讓他們想要分享」。

肯恩也誇讚過歌手泰勒絲（Taylor Swift），她的品牌、音樂和星途，一開始完全靠她自己一手打造，她當時使用一個簡單的Myspace頁面，打造成可以跟歌迷一對一連結的平台，會親自回覆平台上的每一則留言，甚至還曾舉辦一場長達17小時的見面會，親自簽名、跟3千名歌迷自拍。

肯恩解釋，如果臉書的每位用戶平均有338位朋友，因此若她的每一位歌迷都分享照片，基本上她就可以接觸到1014萬人，歌迷講起她，會對所有朋友跟社群上的聯絡人說「我愛泰勒絲！」或「我拿到了這張超美的照片／簽名！」

而泰勒絲成名後，還是會花時間舉辦這類活動，甚至會出席歌迷的生日派對、婚禮和新娘告別單身派對，這類活動是泰勒絲回饋歌迷的方式，同時引發大量關注和興趣。「這方式對她有用，因為她是出於真心。她做這些事，目的不在於操弄系統。她聰明、有才華，且懂得感激歌迷為她挪出時間，更有一顆善良的心。正是如此良善的心，才養成熊熊野火般的品牌忠誠度。」

▲泰勒絲跟歌迷的連結感超強，粉絲也樂意主動分享、擴散訊息。（圖／翻攝Taylor Swif IG）



肯恩後來也幫泰勒絲打造網站，他們建置了一套系統，讓歌迷可以在不到60秒內，把自己的臉書檔案轉到泰勒絲的粉絲網站，這套系統會自動擷取歌迷的姓名與照片，連同泰勒絲的照片與專輯封面，讓歌迷也能擁有屬於自己的歌迷網站，可以量身打造粉絲網站中的所有元素，增添個人色彩；歌迷因此覺得和泰勒絲緊緊相繫，彷彿他們也是她團隊中的一分子。

幾個月內，歌迷利用這套平台建置出超過3萬5千個歌迷網站，這紀錄在當時，是任何藝人都不曾創下的。而2年內，因為這樣的平台建置，還有一些社群科技結盟平台合作，讓她的歌迷停留在她網站的時間，從原本不到30秒，延長到不只22分鐘。

「我們如何能讓人願意花這麼長的時間停留在她的網站？答案是：給歌迷留下來的理由。我們促進歌迷和歌迷之間的溝通，因為我們明白泰勒絲只有一個人，她一次只能和有限的粉絲聊天，因此，我們打造了一個社群，讓粉絲可以和彼此互動，聊聊他們對泰勒絲的愛以及她的音樂。」

透過跟泰勒絲的合作，他親眼見證了泰勒絲和歌迷建立起更強韌的關係，為她的品牌帶來多大的好處後，也因此學到，「如果粉絲感受到連結感，就會願意和每一個認識的人分享內容、訊息和產品。一旦我理解了這股力量，它便成為我整套作法中很重要的一環。我了悟到，你不需要為了觸及廣大群眾而花大把銀子做行銷活動，你需要的只是讓別人為你分享訊息。」

▲布蘭登．肯恩（Brendan Kane）在30天內累積出百萬追蹤者，以親身經驗教讀者「光速造粉」。（圖／時報出版）