　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臉書歸剛降觸及率！行銷大師不藏私秘訣　「要求別人分享」最雷

▲▼ 臉書,Facebook。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲臉書演算法則頻頻被討論，很多粉專經營者和小編苦喊「觸及率又下滑」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

臉書演算法則頻頻被討論，很多粉專經營者和小編紛紛苦喊「觸及率又下降！」、「歸剛欸」。美國行銷大師布蘭登．肯恩（Brendan Kane）提到一個核心概念，「不可要求他們分享，要讓他們想要分享。」另外如果粉絲感受到「連結感」，就會願意主動和認識的人分享。

美國行銷大師布蘭登．肯恩（Brendan Kane）曾經在30天內，從零開始累積到破百萬粉絲，他曾在《百萬粉絲經營法則》書中提到，很多品牌會勸誘粉絲標記朋友、留言、分享，但直接要求人們這麼做，是「最差勁的做法之一」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

書中提及，派拉蒙影業前任數位行銷副總拉森．阿內森（Latham Arneson）表示，身為行銷人員，你的任務是給人們一個理由讓他們能把其他人拉進來，「而不是單純告訴他們該做什麼」，請自問，為何他們想要把認識的人帶進你的對話裡。

▲上網,臉書,Facebook。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲直接要求人們標記朋友、分享，是「最差勁的做法之一」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

派拉蒙影業常常使用「對群眾提問」的策略，例如請粉絲找找有哪個朋友讓他們想起電影預告片中的某個角色，或問「你最希望和誰一起體驗這樣的故事？」這很廣泛、相關，而且群眾很輕易就能把朋友拉進來。

直接要求人們採取行動，例如買票，這類廣告的分享次數都是最少的。肯恩強調，如果希望別人幫你做什麼事，請把這件事變得看起來像「你在幫他們做他們自己本來就想要做的事」。不直接要求他們去做你希望他們做的事，而是讓他們自己動手；不可要求他們分享，「要讓他們想要分享」。

肯恩也誇讚過歌手泰勒絲（Taylor Swift），她的品牌、音樂和星途，一開始完全靠她自己一手打造，她當時使用一個簡單的Myspace頁面，打造成可以跟歌迷一對一連結的平台，會親自回覆平台上的每一則留言，甚至還曾舉辦一場長達17小時的見面會，親自簽名、跟3千名歌迷自拍。

肯恩解釋，如果臉書的每位用戶平均有338位朋友，因此若她的每一位歌迷都分享照片，基本上她就可以接觸到1014萬人，歌迷講起她，會對所有朋友跟社群上的聯絡人說「我愛泰勒絲！」或「我拿到了這張超美的照片／簽名！」

而泰勒絲成名後，還是會花時間舉辦這類活動，甚至會出席歌迷的生日派對、婚禮和新娘告別單身派對，這類活動是泰勒絲回饋歌迷的方式，同時引發大量關注和興趣。「這方式對她有用，因為她是出於真心。她做這些事，目的不在於操弄系統。她聰明、有才華，且懂得感激歌迷為她挪出時間，更有一顆善良的心。正是如此良善的心，才養成熊熊野火般的品牌忠誠度。」

▲泰勒絲紐約住家遭瘋狂粉絲試圖闖入。（圖／翻攝Taylor Swif IG）

▲泰勒絲跟歌迷的連結感超強，粉絲也樂意主動分享、擴散訊息。（圖／翻攝Taylor Swif IG）

肯恩後來也幫泰勒絲打造網站，他們建置了一套系統，讓歌迷可以在不到60秒內，把自己的臉書檔案轉到泰勒絲的粉絲網站，這套系統會自動擷取歌迷的姓名與照片，連同泰勒絲的照片與專輯封面，讓歌迷也能擁有屬於自己的歌迷網站，可以量身打造粉絲網站中的所有元素，增添個人色彩；歌迷因此覺得和泰勒絲緊緊相繫，彷彿他們也是她團隊中的一分子。

幾個月內，歌迷利用這套平台建置出超過3萬5千個歌迷網站，這紀錄在當時，是任何藝人都不曾創下的。而2年內，因為這樣的平台建置，還有一些社群科技結盟平台合作，讓她的歌迷停留在她網站的時間，從原本不到30秒，延長到不只22分鐘。

「我們如何能讓人願意花這麼長的時間停留在她的網站？答案是：給歌迷留下來的理由。我們促進歌迷和歌迷之間的溝通，因為我們明白泰勒絲只有一個人，她一次只能和有限的粉絲聊天，因此，我們打造了一個社群，讓粉絲可以和彼此互動，聊聊他們對泰勒絲的愛以及她的音樂。」

透過跟泰勒絲的合作，他親眼見證了泰勒絲和歌迷建立起更強韌的關係，為她的品牌帶來多大的好處後，也因此學到，「如果粉絲感受到連結感，就會願意和每一個認識的人分享內容、訊息和產品。一旦我理解了這股力量，它便成為我整套作法中很重要的一環。我了悟到，你不需要為了觸及廣大群眾而花大把銀子做行銷活動，你需要的只是讓別人為你分享訊息。」

▲布蘭登．肯恩（Brendan Kane）在30天內累積出百萬追蹤者，以親身經驗教讀者「光速造粉」。（圖／時報出版）

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
竹科大廠「聚鼎科技」晚間證實1人確診　299人緊急PCR、7
女學生「制服裡面沒穿」惹毛女老師！　罰她讓男學生圍觀胸部

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台午後變天！鋒面襲越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

南北「兩大傳播鏈」再釀4群聚！足跡跨9縣市　羅一鈞定序追隱藏連結

臉書歸剛降觸及率！行銷大師不藏私秘訣　「要求別人分享」最雷

成為他人眼中的乖⋯卻「越來越陌生」　林依晨：那不是我

拉麵店免費加麵「吃不完罰1000」　網怒轟規矩多：花錢找罪受

台灣吃拉麵要自己擦桌？他嘆「壓力好大」：日本第一拉麵都不用

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆3倍轉賣750元　高雄市府回應了

聖功女中匡列145人爆「突被帶走又挨餓」　黃偉哲回應了

竹科大廠「聚鼎科技」晚間證實1人確診　299人緊急PCR、76人居隔

鋒面周日報到午後變天「全台有雨」　下周低溫下探12度

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

蔡依林素顏踏青！「前衛穿搭」驚呆網　青峰笑回：青怎麼了，要這樣對青？

約克夏騎39kg藏獒「賣力運動」　忘情狂扭...網笑：越級打怪？

全台午後變天！鋒面襲越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

南北「兩大傳播鏈」再釀4群聚！足跡跨9縣市　羅一鈞定序追隱藏連結

臉書歸剛降觸及率！行銷大師不藏私秘訣　「要求別人分享」最雷

成為他人眼中的乖⋯卻「越來越陌生」　林依晨：那不是我

拉麵店免費加麵「吃不完罰1000」　網怒轟規矩多：花錢找罪受

台灣吃拉麵要自己擦桌？他嘆「壓力好大」：日本第一拉麵都不用

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆3倍轉賣750元　高雄市府回應了

聖功女中匡列145人爆「突被帶走又挨餓」　黃偉哲回應了

竹科大廠「聚鼎科技」晚間證實1人確診　299人緊急PCR、76人居隔

鋒面周日報到午後變天「全台有雨」　下周低溫下探12度

大漠傳奇6／出征大西北！對抗零下26度極寒 　他幫火龍果蓋棉被

全台午後變天！鋒面襲越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

李李仁、白潤音父子合體　想念「采妮媽媽」：當她的小孩很幸福

南北「兩大傳播鏈」再釀4群聚！足跡跨9縣市　羅一鈞定序追隱藏連結

拜登普丁通話！美警告入侵烏克蘭「代價沉重」　俄反批：歇斯底里

大漠傳奇5／千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉　睡一覺穿越河西走廊

大漠傳奇4／6百年無人敢動這塊磚！　「多多關照」典故源自這座城

普丁告訴馬克宏：西方對入侵烏克蘭指控是「挑釁揣測」

快訊／台南工廠凌晨火警　34輛消防車灌救

臉書歸剛降觸及率！行銷大師不藏私秘訣　「要求別人分享」最雷

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

生活熱門新聞

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

竹科聚鼎1確診　299人PCR採檢

正妹都不喝水？她好奇「小廢包怎裝水壺」

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

台南確診父子落跑喝「私房鮮魚湯」　業者無奈回應了

鋒面周日報到午後全台有雨　下周下探12度

傳聖功女中學生突被帶走又挨餓　黃偉哲回應了

手搖杯取名「摸摸茶、學生妹」　網傻：酒店還是飲料店啊

LIVE／足跡與5姊妹重疊「採檢確診」　黃偉哲說明

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆750元

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗

男扶車禍母子　被反告過失傷害

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

趙正平離婚6個月爆「熱戀小20歲新歡」！

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

《小明星》正妹太兇！網求IG

南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面