▲美國總統拜登。(圖/路透社)



記者蔡紹堅/綜合報導

美國白宮11日發表新版《印太戰略》(Indo-Pacific Strategy),也是拜登政府上任後首份區域戰略報告。對此,中華戰略學會研究員張競12日在臉書上發文,就報告中提及台灣的部分進行了分析,並強調「我們不是活在他人所表述隻字片語之中,勿因白宮政策文件文字意涵而隨之悲喜,畢竟我們要自立自強來為本身未來奮鬥。」

張競在文章中提到,該份報告全文連封面加封底共計19頁,基本上是立場宣示,勾勒政策原則與構想,限於篇幅並未詳述行動方案,並有共計4段8處提及台灣(Taiwan)。

第一段涉台文字為Growing pressure on Taiwan表述,張競認為,這部分算是持平,但也顯現出拜登政府謀士對於兩岸情勢之認知。

第二段涉台文字分別列出Alliances以及Partners,張競表示,這部分親疏有別,吾人必須識相明理,不要亂往臉上貼金。

▼中華戰略研究學會研究員張競。(圖/記者任以芳攝)



第三段涉台文字,張競認為,有三點要思考,首先要搞清楚The wishes and best interests是由誰來定義,其次是如何定義Taiwan’s people,最後是要注意白宮顯然是刻意避免用Taiwanese該詞,其他部分歷來美國政府已重覆多次,並無新義。

第四段涉台文字,張競指出,要思考Including across the Taiwan Strait,與為何不是用Including Taiwan,這其中差別何在,「其實回過頭去看第三段涉台文字中有提到Taiwan’s future is determined peacefully,或許會有點想法。」

張競也在文末坦承,解讀美國政策聲明,從表面text到理解其context,然後掌握其subtext,這個不是他所具備之學術專長,但還是要強調,「我們不是活在他人所表述隻字片語之中,勿因白宮政策文件文字意涵而隨之悲喜,畢竟我們要自立自強來為本身未來奮鬥。否則仰人鼻息,國際談判丟盔棄甲,單方面莫明其妙讓步,結果啥個東西都沒換來,那不是很蠢嗎?」