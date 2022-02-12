5姊妹高雄娘家宴群聚感染源不明　民眾衝崗山「車來速」篩檢

▲高雄娘家宴群聚感染源仍不明，市民開車、騎車前往岡山「車來速篩檢」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／台北報導

高雄岡山5姊妹家庭在過年後爆發跨縣市群聚事件，昨天家族中的大姊、五妹都確診，加上最早確診的三姊和四姊，也就五姊妹已有4人確診，另外，大姊和三姊的子女也確診，但目前感染源仍不明。為此，高雄市政府在岡山開設3個社區採檢站，其中一處更安排車來速，民眾不管是騎車、開車都可免下車採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北、桃園、高雄不明感染源個案關聯。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

這起家庭群聚屬於跨縣市個案，姊妹住在不同地方，分別在新北、屏東和高雄，其中在屏東的三姊家裡開復健科診所（潮榮聯合診所）。而幾人過年主要的活動史是在2/5回高雄娘家聚餐，包括三姊和四姊一家，父母都有參加，2/2~2/4 大姊和三姊以及爸媽和五妹）一起去苗栗旅遊。

▲▼高雄娘家宴群聚感染源仍不明，市民開車、騎車衝「車來速篩檢」。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於目前感染源還不明，再加上近來高雄2條傳播鏈確診者足跡多在岡山區，高雄市政府在岡山共開設3處免費社區篩檢站，包含和平公園廣場、河堤公園，以及在巨輪路與通校路口一處車來速篩檢站。

今天一早，不少民眾前往車來速篩檢站進行採檢，不管是騎機車或是開車都可以免下車採檢，目前從早上9點到12點、下午1點到5點、晚上6點到9點都提供篩檢服務，若有足跡重疊的市民朋友都可攜帶健保卡前往篩檢。

▲高雄開設社區篩檢站，提供足跡重疊民眾採檢服務。（圖／記者賴文萱翻攝）