快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

▲確診者在日月光k23廠上班，7-11日明門市足跡大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄岡山5姊妹家庭在年後爆發跨縣市群聚案，家族8人確診，橫跨高雄、屏東、新北等縣市。最新消息指出，昨(11日)新確診的五妹(案19521)是半導體封測大廠日月光的主管，對此日月光昨針對K23辦公大樓緊急進行環境清消，並匡列接觸的4名同事隔離，詳細疫況將待下午由高雄市長陳其邁說明。

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▲▼確診者在日月光k23廠上班，7-11日明門市足跡大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

日月光證實表示，高雄廠2月9日接獲高雄市政府通知，1名員工確診COVID-19(2019冠狀病毒疾病)之訊息，公司配合衛生局進行疫調及檢測，確診員工已隔離送醫進行妥善治療，經查該同仁工作性質單純，不會接觸任何客戶造成影響，同步高雄廠啟動廠區全面消毒作業，此次事件不影響公司營運及生產。

初步了解，這起家庭群聚屬於跨縣市個案，姊妹住在不同地方，分別在新北、屏東和高雄，其中在屏東的三姊家裡開復健科診所（潮榮聯合診所）。而幾人過年主要的活動史是在2/5回高雄娘家聚餐，包括三姊和四姊一家，父母都有參加，2/2~2/4 大姊和三姊以及爸媽和五妹）一起去苗栗旅遊。由於目前整起傳播鏈感染源不明，因此市府緊急在岡山開設3處免費社區篩檢站，並在巨輪路與通校路口一處提供「車來速篩檢」，若有足跡重疊的市民朋友都可攜帶健保卡前往篩檢。