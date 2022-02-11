染疫家族10人苗栗走春跨7鄉鎮16足跡　緊急匡列510人採檢出爐

▲屏東確診姊妹及其家族，春節期間前往苗栗縣旅遊，足跡遍及7鄉鎮；縣府緊急調派人員施行清消工作。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

屏東確診姊妹與家族共10人，於春節期間到苗栗縣旅遊，足跡遍及7鄉鎮，共16處旅遊景點遊玩；縣府防疫團隊持續列冊接觸者安排至縣內各醫院進行PCR或快篩採檢，截至11日上午為止PCR共333人全數陰性、快篩177人，其中1人快篩陽性後做PCR為陰性。

苗栗縣政府表示，屏東姊妹家族10人來苗栗旅遊，一行人包括高雄的外公外婆、新北的大姊及一雙兒女、屏東三姊及3名子女，以及五妹，目前已有5人確診，包括大姊的女兒（案19441）及小兒子（案19468）、三姊（案19440）及其一雙兒女（案19479及19480）。

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其家族共10人租車自駕於新春期間2日至4日（大年初二至初四）涉足苗栗縣7鄉鎮市16處旅遊景點遊玩。其中涉及脫口罩用餐及住宿2夜，停留時間長，其傳播力不容輕忽。

縣府防疫團隊持續列冊接觸者安排至縣內各醫院進行PCR或快篩採檢，目前採檢後進行必要之居家隔離者有460人、自主健康管理478人、自我健康監測8人、細胞簡訊通知2671人。截至11日上午，本縣共完成PCR 333人全數陰性、快篩177人其中1位陽性後做PCR為陰性，疫調中發現許多為設籍外縣市民眾來訪苗栗已轉介其原居住地之衛生局協助安排進行採檢。

苗栗縣長徐耀昌呼籲民眾，收到縣府所發放之實聯制簡訊或有與確診者足跡重疊者，可至本縣10家承做社區篩檢站醫院進行快篩檢驗，另外，鄉親即使未有接觸史，如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，仍應佩戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具儘速就醫。

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