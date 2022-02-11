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別讓權益睡了！花蓮住宿式長照補助月底截止申請　最高補助6萬

▲▼隨著人口高齡化，失能、失智人口增加，長期照顧需求漸重。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

隨著人口高齡化，失能、失智人口增加，長期照顧需求漸重。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚為減輕入住護理之家、養護及長照機構者及主要照顧者的經濟負荷，指示衛生局及社會處加強推動住宿式服務機構使用者專案補助，呼籲去年度使用住宿式服務機構者入住天數累計滿90天以上者，符合資格者最高補助六萬元，申請最後截止日為3月1日，請把握機會，別讓權益睡著了。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，隨著人口高齡化，失能、失智人口增加，長期照顧需求漸重，為落實長期照顧服務精神，保障長照機構使用者權益、減輕照顧者負擔，2019年起配合中央政策積極推動入住機構使用者家庭予以專案補助，本補助採主動申請方式，2019年全縣計267戶家庭受惠，補助金額達1499萬6700元，前年計234戶家庭受惠，補助金額達1334萬6700元。2021年開放申請中。

▲▼隨著人口高齡化，失能、失智人口增加，長期照顧需求漸重。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲▼使用住宿式服務機構，入住天數累計滿90天以上，符合資格者最高補助六萬元。

朱局長指出，申請補助應同時符合下列三項條件：（一）入住之機構類型：使用機構者入住依法設立各類住宿式服務機構（例如一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構等）。（二）入住天數大於90天：自2021年1月1日起至2021年12月31日止，實際入住機構天數累計達90天以上，但保留床位期間、機構喘息服務（領有長期照顧給付及支付補助）期間、出入機構（算進不算出）者，以上時間不重複列計。（三）使用機構者納稅狀況：經稅捐稽徵機關核定使用機構者之同一申報戶108年度綜合所得稅申報資料皆符合者累進稅率未達20%者、股利及盈餘合計金額併入綜合所得總額合併計稅者、未課徵基本稅額者。補助金額按綜合所得稅稅率級距0、5%、12%，採階梯性領取6萬元、5萬4,000元及4萬5,600元。

▲▼隨著人口高齡化，失能、失智人口增加，長期照顧需求漸重。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

吉安鄉一位長期自費入住一般護理機構的吳奶奶娓娓道出，感謝縣政府的用心，領取到住宿式服務機構使用者專案補助，確實讓經濟負擔頗為沉重的兒女們得以舒緩一些，她也能更加安心的繼續在住宿式機構安養晚年。

朱家祥溫馨提醒，本專案補助分為二階段申請，第一階段申請時間為2021年10月1日至12月31日，共計已有82人提出申請；第二階段申請時間為2022年1月1日至3月1日，符合以上申請資格者，逕向2021年底前最近一次入住機構提出申請。千萬別讓自己的權益睡著了，請把握時間申辦。

可洽詢1966服務專線或花蓮縣長期照顧管理中心網頁查詢。
 

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