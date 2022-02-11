彰化三角公園蓮花燈塔太醜民眾喊拆　墳墓接棒更慘只存活30天

▲彰化圓環將拆除突出抿石子。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

號稱彰化市最醜公共藝術「三角公園」蓮花燈，在今年農曆年前完成拆除，但鋪上綠草地，又被譏稱像極了「墳墓」，話題延燒數日後，彰化市公所凍未條了，順應民意，今天喊「開拆」將舊有的突出物打掉，希望能在傍晚完成抿石子拆除工程，結果新作品也只存活了30天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化圓環將拆除突出抿石子。（圖／彰化市公所提供）

市長林世賢感謝民眾熱烈的參與公共建設的討論，盛讚這是民主國家人民素養的提升，不論是正、反面的意見，都是大家對城市的認同情感，希望這座300年歷史的城市越來越美好!!

市長林世賢指出，三角公園圓環景觀改善工程，是以圓環交通安全及通視性為優先考量，並加強周邊夜間照明、交通號誌與天際線的淨空。本工程經費177萬元，目前執行拆除蓮花燈及鋪設草皮，約占工程經費的20%，大約30多萬元，後續還有照明燈具、號誌共桿、管線下地等作業，預計等交維計畫審查通過並取得省道施工路權後施工，並非媒體報導花了百餘萬公帑只有拆除燈具而已。

▲彰化市長林世賢說明。（圖／彰化市公所提供）

為了迎接新年並還給大家安全、乾淨的行車空間，市公所趕在農曆年前先拆除老舊損壞的蓮花燈，並鋪上人空草皮。林世賢強調，當初為了考量到夜間行車安全，只拆除蓮花燈座跟噴水池，留下貼有反光指示條半圓形的抿石子，目前將先抿石子拆除掉，再漆上黃色反光漆，維護交通安全，未來也會廣徵民意，針對圓環後續規劃進行討論。

▲彰化圓環俯瞰像墓地。（圖／彰化市公所提供）