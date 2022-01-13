全台最大紅包來了！彰化市2萬6500位70歲以上長者領6000禮金　　

▲▼彰化市長林世賢發給70歲以上長者每人發6千春節敬老金。（圖／彰化市公所提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化市公所每年春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利已連續發放25年，今年符合資格者有26500人、每人6千元，合計總金額1億5900萬元，市長林世賢表示，發放敬老禮金的目的，除了是做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。

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彰化市公所上午在介壽生活藝文館舉行春節敬老禮金記者會，市長林世賢邀請林文漢、郭秋季、柯王木蘭等3人，代表本市的長者出席參加，現場亦邀請日光城堡幼兒園小朋友精采表演，充滿濃濃年節氣息，林市長同時逐一向長者致贈紅包，祝福長輩健康、長壽。

市公所人員20日將在各里辦公處或各里指定地點，發放今年春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲（民國41年以前「含當年」），在彰化市設籍6年以上的長者，（民國104年12月31日以前設籍）且戶籍未再遷出者，每人可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線一份，禮金採現金及轉帳兩種方式發放。

林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金不僅是「活的愈久、領的愈多」，發放春節敬老慰問禮金，亦是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。