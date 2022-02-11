這「褲東西」公認最中女孩inside！靠得住「安眠神物」引爆討論　網友驚呼：「這組合太神了！」

▲一向最懂女孩inside的Kotex新推出抑菌款好眠褲，造福老是因生理期擔心外漏睡不好的女孩們。

消費中心／綜合報導

21世紀來臨，雖然沒有哆啦A夢，但各項貼心的智慧發明讓生活更加舒適，網友討論本世紀最touch女孩的發明前三名，第三名是霧眉，讓女孩不用每天起床趕上班課，出門前還怕手殘把眉毛畫得一高一低難見人；第二名是手機定位，從此男友不報備行蹤照樣一手掌握，更不用苦等男生的一句道歉。其中，第一名就是讓許多女孩終於可以獲得夜夜好眠的「好眠褲」，這件結合了內褲與衛生棉的小褲褲，是比閨蜜、男友都還要來得貼心的存在，對於生理期的女孩在量多的日子裡，能夠輕鬆阻絕「一發不可收拾」的側漏災難；如此創世代的神級發明，也讓許多網友推到心坎裡，群起號召搶購，大呼用過就回不去了！

一向最懂女孩inside的Kotex靠得住這次又要出新招囉！推出重磅新品「抑菌好眠褲」，悄悄加入了「酷」東西「甲殼素纖維」，品牌表示這是市場上第一款可以抑菌的褲型衛生棉！主打99.9%有效抑菌，穿一整晚也不擔心壞菌滋生，維持私密肌的清爽健康，加上延伸至屁屁尾端的超長吸收體，更是讓女孩們能放心安睡一整晚的設計，盡情翻身都不怕側漏，半夜驚醒洗內褲、床單的惡夢從此不再出現。

▲Kotex靠得住的重磅新品「抑菌好眠褲」，添加特殊成份「甲殼素纖維」，防漏之餘長時間穿著也不怕細菌滋生。

小小一件衛生棉褲其實蘊含了相當大的學問，Kotex在不斷創新研發之下推出的「抑菌好眠褲」，延續品牌一直以來的細緻貼心，以透氣的棉柔材質打造出跟小褲褲一樣貼身親膚的生理褲，能夠讓女生們享受被360度擁抱著的柔軟舒適，還有貼心的美型剪裁，不只能完整服貼臀部曲線，大腿前側更有微高衩設計, 讓女孩們穿起來既不勒腿又修飾！像是直接穿著貼身內褲一樣輕鬆自在，全面360度包覆設計不怕量大時外漏危機突襲；這次新添加的「甲殼素纖維」更是決勝關鍵，根據產品說明有效抑菌力達99.9% ! 長時間穿著也不擔心細菌滋生的問題。

▲女孩們生理期夜晚不再心慌，結合「抑菌」和「防漏」功能的「抑菌好眠褲」，就是安心感保證。

▲▼有了「 Kotex抑菌好眠褲」，生理期也能放心一覺到天亮。

「 Kotex抑菌好眠褲」提供M、L兩種尺寸，照顧不同身形的女生，達到完美服貼不外漏，獨特的甲殼素纖維不養細菌，讓每個女孩的私密肌都能維持清爽舒適，生理期睡眠品質大大提升。一上市就受到超多網友激推，「是我用過吸收力最強的」、「用了之後晚上終於可以好好睡覺」、「這家版型肉肉腿也不勒，很可以！」，新款加入抑菌效果的好眠褲一上架，就有超多姊妹們驚喜分享「好懂女生！貼心度爆棚！！！」快到各大通路掃貨「 Kotex抑菌好眠褲」，體驗生理期也能一覺到天亮的安心享受。

▲「 Kotex抑菌好眠褲」有M、L兩種尺寸，滿足不同身型女孩，穿上它生理期也能天天擁有美麗心情。

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