全台唯一冬奧聖火傳遞者　30年老台商：只為運動沒受到任何施壓

▲章啓正是「全台唯一」2022冬奧聖火傳遞者。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2022北京冬奧聖火傳遞總共有1200人參與。其中，北京君太百貨總裁章啟正是唯一參加聖火傳遞的台灣人。章啓正今（10日）接受訪問時表示，一開始得知消息時非常興奮，特地訓練腳力準備跑1公里，事後才到只要跑100公尺就好。身為「全台唯一」冬奧聖火傳遞者，章啟正覺得十分幸運，並且強調沒有受到台灣方面壓力和關切，畢竟這是為了運動賽事，無關政治。

「你們可以拿看看，這個火炬真的不會很重。」章啓正一邊高舉手中冬奧火炬，一邊解釋當時傳遞聖火情況。身為「全台唯一」冬奧聖火傳遞者，先前也參加2008年北京奧運開幕式，「雙奧」都參與了，感到十分幸運和開心。

談到當初參與聖火傳遞的緣分，剛好章啓正是冬奧友誼賽贊助商，在北京經商也30多年，於是取得擔任火炬手任務。93歲老母親得知章啓正無法陪家人過年，十分不捨，還是成全兒子參與這場難得盛會。全家提前吃完年夜飯，章啟正提前回北京隔離21天，接著2月1日進入閉環區隔離，必須全程保持身體健康，熟讀傳遞聖火細節流程，保持「微笑」和「姿勢」都列入閱讀須知。

▲北京君太百貨總裁、前北京台資企業協會會長章啟正是北京冬奧聖火接力者之一。（圖／受訪者提供）

好不容易等到2日傳遞聖火當天，章啟正被安排在冬奧森林公園第107號。他說，「先前預想可能冷風等待許久，隔離期間，我每天站在窗台前面練習小跑步。原本期待預備跑1公里，沒想到只要100公尺。」另外，所有運動服也是量身訂製，傳遞聖火當天室外是零下負2度，章啟正裡面只穿一件長袖上衣和短褲，衣服材質相當保暖透氣。

由於，陸委會之前表示北京利用冬奧會跟特定的台籍人士宣傳統戰。對此，章啟正強調，沒有受到台灣方面壓力或關切，「完全就是為了運動而運動，為了讓我有這個機會能夠共襄盛舉。」奧運本身就是以運動為中心點，如果依照這種說法，奧運風格就變了，我只看到大家為了這場盛會都是支持的態度。

▲ 章啓正強調，參與冬奧單純為了運動，沒有受到任何方面關切。（圖／記者任以芳攝）

話風一轉，談到這兩年疫情影響，章啓正位於北京西單的百貨公司多少有衝擊。他表示，「疫情期間針對商場攤位都有適度減免租金，直到現在還是有彈性調整。」疫情發生至今，許多北京消費者無法出國，不論線上、線下各種的消費，開始有「如果不花錢，就是不過癮的心態。」反而讓百貨零售業開得利很多。

最後，談到「十四五」規劃下的大陸經濟發展趨勢。章啓正說，大陸營商環境一直在改變。過去，北京西單一到週末超過30、40萬逛街人潮，如今消費板塊轉移，必須把百貨商品重新調整，搭配電商。他也深信，最好的服務會緊抓消費者黏著度，加上十多年台灣老同事一起打拚，很有信心繼續在大陸發展前進。