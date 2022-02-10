藍白合被拒反批民眾黨「敗事有餘」　吳怡萱怒嗆郝龍斌：謝謝別再來

▲民眾黨前公關長吳怡萱。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前台北市長郝龍斌拋北市長選舉「藍白合」構想，未被民眾黨接受，郝龍斌10日指民眾黨在台北市「成事不足，敗事有餘」，更引起民眾黨不滿。民眾黨前公關長吳怡萱今批評，郝龍斌只說要民眾黨禮讓、顧全國民黨大局，也狹隘的把打贏民進黨當成成事、敗事的定義，但選戰應是給選民不同的選擇，所以真是「謝謝別再來」。

吳怡萱透過臉書回擊，謝謝郝龍斌清楚的批評民眾黨「成事不足、敗事有餘」，讓我們能不用再到處為他所放出的「藍白合」假消息，浪費口舌解釋。

吳怡萱以三點論述回擊，「合也是他講，戰也是他在講，拜託不要再吃民眾黨豆腐了」。首先，吳怡萱指出，郝龍斌說「要集結在野力量」，這個邏輯在台北市解釋不通，過去的「白綠合」是為了對抗藍大於綠的傳統板塊，不管現在這個板塊如何位移，「但不好意思，為何是民眾黨要禮讓？」。

第二，吳怡萱強調，郝龍斌說「照顧兩黨利益」，卻又批評民眾黨「有可能會把國民黨拖下來、瓜分票源」，「我從頭到尾只感覺到他要『民眾黨』顧全『國民黨的大局』」。

第三，吳怡萱解釋，郝龍斌所稱「民眾黨成事應該不足，可敗事有餘」，應要看「成事、敗事」怎麼定義，我們的確希望給選民不同的選擇，「讓不適任的人被淘汰」。「即便我們在地方選舉的路途艱苦，我們仍然奮力向前，其他的，就謝謝別再來」。