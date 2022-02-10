1女8男野溪泡溫泉！小鮮肉「左手1動作」怪怪的　網全想歪：好長

▲凱莉與8位鮮肉合照。（圖／翻攝自Facebook／凱莉蹲下去）

記者曾筠淇／綜合報導

你的手在幹嘛！日前脫口秀演員、百靈果News的主持人凱莉去新竹泡溫泉，事後PO出一張「1女8男」的大合照，想不到卻意外掀起討論，因為坐在凱莉身旁的男生，左手擺出一個「O型」姿勢，彷彿抓著些什麼。整則貼文大歪樓後，凱莉也現身回應了！

凱莉日前在臉書粉專「凱莉蹲下去」上分享出遊照片，當時她前去新竹深山泡野溪溫泉，因為覺得隔壁團「超可口」，所以在虎年一開始，就與這群鮮肉們一起泡澡，並相信這一定是個吉兆。

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只不過，凱莉雖PO出「萬綠叢中一點紅」的合照，大票網友的目光卻被圖片左方數來第一位男子給吸引了。從畫面可見，坐在凱莉一旁的男子右手比YA，左手則擺出「O型」姿勢，由於手上貌似真有抓著什麼，所以意外掀起討論。

底下網友紛紛驚呼，「左一讓我精神都來了」、「左一的不可以壞壞」、「這個左一的左手好像怪怪的啊」、「左一左手握什麼」、「是我看錯嗎」、「留言歪了啦」、「左一大根」、「聚焦在左一手速」。此外，也有些人表示，「有夠幸運的啦」、「怎麼都好帥」、「凱莉素顏也好美」。

▲本尊回應，自己手上抓的是眼鏡。（圖／翻攝自Facebook／凱莉蹲下去）

整片留言中，釣出本尊現身解釋，「左一手上握的是眼鏡，各位不要自己腦補！」凱莉也趕緊現身回應，「我手機不會設定留言置頂，只好手動頂你上去了！」並更新貼文表示，「左一本人已回應：是眼鏡是眼鏡是眼鏡。」

事後則有不少網友笑說，「看來還沒被臉書Ban掉，真的應該是眼鏡」、「竟然是眼鏡！好失望」、「看錯+1」、「好長的眼鏡」。